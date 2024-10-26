Столб черного дыма поднялся над Старой Деревней

Фотографиями черного дыма над Старой Деревней поделились читатели с редакцией «Фонтанки» 26 октября. Как выяснилось, рядом с бизнес-центром «Приморский» сгорел трактор.

В ГУ МЧС по Петербургу рассказали, что сообщение о пожаре на Липовой аллее, 9, поступило после четырех часов дня.