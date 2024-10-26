Столб черного дыма поднялся над Старой Деревней

Фотографиями черного дыма над Старой Деревней поделились читатели с редакцией «Фонтанки» 26 октября. Как выяснилось, рядом с бизнес-центром «Приморский» сгорел трактор.
В ГУ МЧС по Петербургу рассказали, что сообщение о пожаре на Липовой аллее, 9, поступило после четырех часов дня.
«В тракторе сгорели сгораемые части. В 16:14 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в пресс-службе главного управления.
Две недели назад пожарные приезжали на Липовую аллею, чтобы потушить горящего человека.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.