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Происшествия Бои с огоньком напугали зрителей. В Екатеринбурге друг за другом вспыхнули три боевых робота

Бои с огоньком напугали зрителей. В Екатеринбурге друг за другом вспыхнули три боевых робота

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6 комментариев

В «Екатеринбург-Экспо» 26 октября проходит этап международного чемпионата «Битва роботов». Соревнования боевых машин закончились сразу тремя пожарами, передает Е1.RU.

Первая «жертва» вспыхнула во время битвы примерно в 11:30. Соревнования пришлось прервать. МЧС сообщило, что площадь возгорания составила 0,5 кв. м, обошлось без пострадавших. На месте соревнований дежурил пост пожарно-спасательной части, который быстро управился с пострадавшим железным бойцом.

«Организаторы не были готовы, как итог — весь зал в дыму с запахом гари и взят получасовой перерыв», — рассказывает один из очевидцев.

Спустя два часа загорелся еще один робот. МЧС передает, что новый пожар случился в рабочей зоне на улице — на этот раз с пылающей машиной администрация справилась самостоятельно. «Развлекательное шоу превратилось в огненное», — пошутили в МЧС. Журналисты Е1 уточнили, что очевидцы присылают кадры пожара внутри здания.

Ближе к двум часам дня МЧС сообщило о третьем по счету пожаре в «Екатеринбург-Экспо». Робот загорелся прямо на сцене — его также потушила администрация. В МЧС сравнили чемпионат с восстанием машин.

В этом году в основной дисциплине «роботов-тяжеловесов» с весом до 110 кг приняли участие 32 команды из пяти стран: России, Китая, Казахстана, Индии и Ирана. Партнерами участников стали ведущие технологические компании и университеты. «Фонтанка» подробно рассказывала, как проходит чемпионат «Битва роботов» и как петербургские команды тратят все накопления на покупку деталей для своих железных бойцов.

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Роботы Боевые роботы Пожар Екатеринбург Битва роботов
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Комментарии
6
Gurza
53 минуты
Это не роботы. Это радиоуправляемые гибриды пылесосов со шредерами.
Сергей_SPb_1980
49 минут
Это всё из-за плохого охлаждения электронных компонентов.
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