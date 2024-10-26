Очереди, сроки, Конституция. Что волнует адвокатов, которые три недели живут без «Правосудия»

Источник: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»







Сайты судов по всей России не работают почти три недели. В СМИ и адвокатском сообществе перешептываются — до конца года ГАС так и не очнется. Пока юристы вынуждены вернуться к старой доброй «бумажной» почте, государство заявляет: вот-вот «Правосудие» заработает как суперсервис.

На вторую неделю после того, как «прилег» портал ГАС (государственная автоматизированная система) «Правосудие», адвокаты сошлись в едином мнении: на какое-то время придется «вернуться в прошлый век». Документы приходится отправлять бумажной почтой или лично приносить в канцелярию суда. Рассчитать размер госпошлины еще полбеды, а чтобы узнать реквизиты — проще всего снова ехать в суд.

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По телефонам канцелярий адвокаты не звонили давно, отвыкли. Да и найти их для некоторых задача — ведь сайты судов не открываются.

«Из-за падения ГАС „Правосудие“ многим коллегам и участникам судебных процессов приходится ездить в канцелярию суда, чтобы узнать, на какую дату назначено заседание, или получить другую информацию по делу. При этом канцелярия всегда традиционно работала в режиме приемных дней и часов. Дозвониться до канцелярии всегда было сложно, по крайней мере в судах общей юрисдикции Петербурга», — рассказывает адвокат Сейран Арутюнян.

Кроме неудобства, многие адвокаты встревожены вопросами о сроках подачи жалоб. Они предусмотрены для каждого действия, на которое вообще можно пожаловаться. С того момента, как ГАС начала полноценно функционировать, то есть около 15 лет назад, весь этот оборот отслеживался онлайн.

«Особенно это касается адвокатов, специализирующихся на гражданских спорах. Например, мой коллега столкнулся с тем, что вынужден звонить чуть ли не каждый день по списку судов, где он ждет изготовления мотивированного решения. Я думаю, что он такой не один. Представьте количество таких звонков в день помощнику судьи, который вместо того, чтобы заниматься прямыми обязанностями, вынужден сообщать адвокатам статус их дел. Также невозможно оперативно контролировать статус оставленных без движения исков. Например, если иск оставлен без движения для устранения недостатков, то для этого дается ограниченное время. Соответственно, если ты не узнал об этом вовремя, то поданный иск вернется», — рассказывает партнер адвокатского бюро Q&A Сергей Шулдеев.

Не только неудобства

Впрочем, как суды будут относиться к пропуску сроков на фоне упавшей ГАС, никто еще не знает. Заместитель председателя Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Петербурга Никита Филатов считает, что если вовремя не будут отправляться судебные акты или извещения, то судам все же придется восстанавливать сроки подачи жалоб.

Однако Филатов обращает внимание на еще одну трудность. ГАС так устроена, что в карточке дела видно, когда именно в нее были внесены изменения, вплоть до минут. Порой адвокатам приходилось этим пользоваться, если вдруг кто-то из секретарей вносил информацию задним числом. На основании скриншотов с сайтов судов удавалось обосновать, что на самом деле сроки подачи жалобы пропущены не были.

«Сам факт падения системы не может быть признан уважительной причиной пропуска срока, если только не получится доказать, что фактически заявление или жалоба были поданы вовремя, но не дошли до адресата», — считает Сергей Шулдеев и добавляет, что падение ГАС не только создает технические сложности адвокатам, но и приводит к нарушению прав граждан при осуществлении правосудия.

Согласен с ним и Иван Брикульский, руководитель Центра конституционного правосудия: «Конституция закрепляет не просто гарантии прав на судебную защиту, но и гарантию прав на квалифицированную юридическую помощь (статьи 46 и 48 Конституции). Главная черта этих прав — они носят абсолютный характер, а значит не могут ограничиваться, буквально ни под каким предлогом. Вмешательство в эти права нельзя осуществлять так называемыми „категорически запрещенными средствами“ — такими, которые в принципе лишают доступа как к юрпомощи, так и правосудию. Любое право не существует в вакууме: для того чтобы им пользоваться, нужна среда, в том числе — институциональная, цифровая, социальная, какая угодно. „Лежание“ ГАС — это тот фактор, который бьёт по этим группам абсолютных прав, лишает их той необходимой лесенки. А значит, уже в силу того, что статья 55 устанавливает запрет на отмену или умаление прав, государство должно в кратчайшие сроки восстановить те инструменты, которые способствуют реализации этих прав».

Впрочем, Петербургу в случае с работой судебной системы повезло больше других регионов. Глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева вместе с коллегами на второй неделе после сбоя нашла временное решение хотя бы самых простых вопросов. Они как бы вытащили из ГАС модуль, который отображает страницы и базу данных судов Петербурга, — то есть время и даты заседаний, тексты решений сейчас доступны. Дополнительно были опубликованы реквизиты для оплаты пошлины, ссылка на калькулятор ее расчета и бот в Telegram, который выдает адреса и номера телефонов судов.

Но судов общей юрисдикции в России 2337, а Дарья Сергеевна такая одна.

Почему так долго чинят

Ответ на этот вопрос остается открытым. Сперва в телеграм-каналах и СМИ появилась информация, основанная на письме из Судебного департамента при Верховном суде: до 18 октября должны справиться. Очевидно, не успели. Три дня назад в группе департамента в ВК появился пост, который не дает никакой конкретики, — «завершаются работы по запуску», «в ближайшее время будут запущены».

Параллельно в телеграм-каналах начали писать, что до конца года систему к рабочему состоянию не вернут. Однако хоть сколько-нибудь официального подтверждения этой информации нет. «Фонтанка» обратилась в департамент по номеру пресс-службы, который был виден в поисковой выдаче без открытия самой страницы. На том конце посовещались и в итоге предложили отправить запрос по факсу. Понадобилось некоторое время, чтобы оживить этот аппарат в редакции. Запрос был отправлен, но к моменту публикации ответ на него не пришел.

Как сообщалось ранее, ответственность за сбой взяли на себя украинские хакеры, но что на самом деле случилось — наверняка знают только департаментские айтишники.

Собеседник «Фонтанки», знакомый с тем, как устроена работа ГАС, считает, что даже если атака имела место быть, то к успеху ее привели не хакерские таланты сами по себе, а ряд принятых в процессе эксплуатации системы решений. Грубо говоря, накопился ряд ошибок в скриптах. Каждая по отдельности могла привести к сбою, но обычно в таких случаях все решается бэкапом, то есть откатом к предыдущей, рабочей версии системы.

В свою очередь, вопрос о сроках восстановления дает почву для рассуждений о том, что у ГАС чуть ли и вовсе нет бэкапов. Собеседник «Фонтанки» из IT-отрасли считает, что дело не в самих бэкапах, а в том, что накопившиеся ошибки создали существенную дыру в безопасности, причем образоваться она могла задолго до момента сбоя. А если сейчас всё откатить, то и найти брешь не удастся. А значит, и понять, какие действия привели к ее появлению, были ли они случайностью или злым умыслом.

Назад в будущее

ГАС «Правосудие» внедрена уже больше десяти лет назад. Процесс, конечно, не был гладким, да и к самой системе, к ее «монструозности», у многих были вопросы. Стоит отметить, что ГАС в первую очередь создана не для внешних пользователей: то есть сайты, возможность отправить документы через электронный сервис и прочие радости — это лишь малая часть системы. На ней завязана практически вся работа судов, которая не касается собственно заседаний.

ГАС спроектирована как многоуровневая иерархическая структура, состоящая из огромного количества модулей. Ей пользуется центральный аппарат и управления Судебного департамента, и все суды, исключая арбитраж, мировых судей и всю Москву.

В ГАС 27 подсистем. Например, подсистемы для обеспечения безопасности информации, судебного делопроизводства и статистики, рассылки нормативных актов, для деятельности подразделений, которые отвечают за управление бюджетными средствами, за кадры, за видео-конфренц-связь, обращения граждан, материально технические ресурсы и еще много за что. Опять же, сломалось все и везде или только часть подсистем — неизвестно.

Создавал ГАС ФГУП НИИ «Восход» — ГАС «Выборы» тоже их работа. Но насколько известно «Фонтанке», к обслуживанию системы НИИ в настоящее время, да и с момента сдачи департаменту, отношения не имеет. Когда ГАС только начинали разрабатывать, руководил «Восходом» Леонид Юхневич. СМИ сообщали, что из НИИ он ушел не совсем по собственной воле. Место нашлось во вновь созданном Информационно-аналитическом центре поддержки ГАС «Правосудие», на должности Юхневич проработал чуть больше 10 лет, до конца 2022 года. Последние новости о нем — назначен на должность председателя совета директоров футбольного клуба «Торпедо». Центром же сейчас, в статусе исполняющего обязанности, руководит Виталий Колмаков, он пришел примерно с такой же должности в Федеральной антимонопольной службе.

Еще при Юхневиче началась работа над созданием так называемого суперсервиса «Правосудие онлайн». Как раз этот продукт придуман в первую очередь для граждан. Идея в том, чтобы привязать свое дело к «Госуслугам», и когда суперсервис будет работать во всю мощь, в суд можно будет не ходить вообще — стоит лишь пройти биометрическую аутентификацию, а за ней и материалы дела, и уведомления, и все остальное будет доступно онлайн. Задумка, судя по открытым данным, — это не самостоятельный, то есть не независимый от ГАС продукт, а что-то вроде очередной его подсистемы, но с более простым и понятным интерфейсом.

Запустить суперсервис обещали в 2024 году. Спустя два дня после того, как рухнула ГАС, председатель Совета судей РФ Виктор Момотов сообщил, что первым регионом с суперправосудием станет Саратов. Но пока что все участники заседаний собираются в очередях на почте и канцеляриях судов.