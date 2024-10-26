Агрессор устроил «Мортал Комбат» в столичном метро

Агрессивный мужчина напал на пассажирку метро в Москве. Запись из вагона 26 октября опубликовала столичная прокуратура. На кадрах видно, как гражданин несколько раз бьет женщину руками, а выходя на платформу станции «ВДНХ», наносит потерпевшей сокрушительный удар ногой, от которого дама падает.

Источник: прокуратура г. Москвы

Как сообщает ведомство, пострадавшей от рук и ног неадеквата потребовалась медицинская помощь. Нападавший задержан. Им оказался ранее судимый житель Москвы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о побоях. Прокуратура контролирует процесс.