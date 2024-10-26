Аномалия сохраняется. Погода в Петербурге замерла перед шагом в зиму

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 октября в городе облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 6-8 градусов, днем составит 9-11.

Сегодня, как сообщает центр «ФОБОС», регион будет ощущать влияние северной периферии антициклона. Он сформирует облачную с прояснениями погоду, при этом в городе вероятность дождей будет невелика, а по области небольшие дожди местами, преимущественно в южной половине региона, пройдут. Температурные показатели будут меняться мало и останутся выше климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.