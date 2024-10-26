ПВО за ночь перехватила 17 БПЛА в четырёх регионах

Ночью 26 октября были пресечены воздушные атаки в четырёх регионах, отчитывается Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 17 беспилотников самолетного типа: восемь — над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской и два — над Орловской.

Губернатор Александр Богомаз ночью сообщил об уничтожении сначала шести, потом ещё двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — пишет Богомаз.

В других перечисленных МО регионах губернаторы о последствиях ночных атак не сообщали.