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Город В Петербурге утвердили план для мега-развязки на правом берегу Невы

В Петербурге утвердили план для мега-развязки на правом берегу Невы

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5 комментариев

Власти Петербурга утвердили проект планировки с проектом межевания территории для развязки Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) на пересечении с Союзным проспектом и проспектом Энергетиков, следует из постановления, опубликованного 25 октября на сайте Смольного.

Речь идет об участке будущей магистрали от улицы Коллонтай до реки Большая Охта. Проект предусматривает строительство путепровода через железнодорожные пути.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, какой будет большая развязка Широтной магистрали рядом с метро «Ладожская». Ее планируется строить в два этапа. Сначала — соединить Союзный проспект с проспектом Энергетиков с разноуровневым пересечением железнодорожных путей, Заневского проспекта и Дальневосточного проспекта — в составе развязки на пересечении с последним. Магистраль запланирована шириной по две полосы в каждую сторону, с тротуаром и велодорожкой с левой стороны до Уткина переулка.

Также в этот этап входит строительство двух съездов — правоповоротного с проспекта Союзный — Энергетиков в направлении Невы на будущий Большой Смоленский мост и левоповоротного — с магистрали Смоленского моста от Невы на Союзный проспект в направлении Складской улицы. Оба съезда будут двухполосными и на эстакаде.

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ШМСД План развязки Смольный Станция метро Ладожская
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Комментарии
5
Панкихой
1 час
Гаражи там мои ещё не сносят?
Ванька Созин
37 минут
в развитых странах такие развязки и мосты строят максимум за год ) я хоть и уехал в Москву, но за городом слежу иногда, и меня просто распирало от смеха от сроков строительства развязки Дунайский/Московское шоссе и от переноса открытия новых станций метро )
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