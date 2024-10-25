73-летний пациент выпал из окна больницы на севере Петербурга

Пожилой пациент выпал из окна Ленинградской областной клинической больницы. Как стало известно «Фонтанке» 25 октября , 73-летний житель Токсово поступил в медицинское учреждение на проспекте Луначарского из-за проблем с сердцем.

В ночь с 24 на 25 октября мужчину нашли под окнами его палаты — он упал с высоты 4-го этажа. Сейчас он находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, что в Гатчине 4-летняя девочка выпала из окна второго этажа.