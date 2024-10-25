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Общество 73-летний пациент выпал из окна больницы на севере Петербурга

73-летний пациент выпал из окна больницы на севере Петербурга

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6 комментариев

Пожилой пациент выпал из окна Ленинградской областной клинической больницы. Как стало известно «Фонтанке» 25 октября , 73-летний житель Токсово поступил в медицинское учреждение на проспекте Луначарского из-за проблем с сердцем.

В ночь с 24 на 25 октября мужчину нашли под окнами его палаты — он упал с высоты 4-го этажа. Сейчас он находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, что в Гатчине 4-летняя девочка выпала из окна второго этажа.

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Комментарии
6
alexpv
1 час
Теперь окна заколотят гвоздями и пациенты будут лежать в духоте. Гос. больница это исчадие ада, лучше смерть, чем туда попасть.
geokarma24
18 минут
Возраст. Неизлечимо. Ухаживать некому. Никому не нужен. Достойное решение проблемы.
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