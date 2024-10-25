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Происшествия Гипермаркет «О'Кей» открылся после утреннего нападения на его посетителей

Гипермаркет «О'Кей» открылся после утреннего нападения на его посетителей

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Гиперпаркет «О'Кей» на проспекте Космонавтов, в котором утром произошло нападение на покупателей, снова открылся. Об этом «Фонтанке» 25 октября сообщили в пресс-службе компании.

«Магазин уже открыт», – уточнил представитель пресс-службы.

«О'Кей» был закрыт днем в пятницу после того, как мужчина напал на посетителей с ножом. Сотрудница магазина уточнила, что пришедший в гипермаркет начал кидаться бутылками с шампанским, а потом взял в руки нож. Сам нападавший и еще пять посетителей «О'Кея» после случившегося находятся в больнице. Охраннику магазина, получившему ранения во время происшествия, сеть гипермаркетов «О'Кей» оказывает поддержку. Также магазин планирует связаться с другими пострадавшими и предложить им помощь. После нападения в ГСУ СК по Петербургу возбудили уголовное дело по статье, связанной с покушением на убийство.

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