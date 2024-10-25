«Лахта Центр» показал, как туман накрыл Петербург

На вечерний Петербург спустился туман, укутав город в пушистое одеяло. Запечатлеть это удалось в пятницу, 25 октября, на камеру «Лахта Центра».

Вечерний Петербург окутал густой туман, словно город решил спрятаться от мира за серой воздушной периной. Все огни города спрятались в призрачном мареве, превратившись в очертания звезд и множество неизвестных галактик.

Несмотря на традиционно веселую пятницу после окончания трудовой недели, туман решил погрузить город в сон, позволив петербуржцам забыть о лишней тревоге. Скоро туманный покров рассеется, уступив место новому дню.

Ранее «Лахта Центр» показывал, как обмелел Финский залив. 10 октября уровень воды в Неве и других акваториях Петербурга упал на 80 сантиметров.