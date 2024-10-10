«Лахта Центр» показал, как в среду обмелел Финский залив

Уровень воды в Неве и других акваториях Петербурга накануне упал на 80 сантиметров. Обнажились и берега Финского залива. Запечатлеть это удалось на камеру «Лахта Центра».
Все из-за юго-восточного ветра, который буквально гнал воду из Петербурга. Кое-где проступили острова, но сегодня они снова скрылись от глаз.
Фотограф «Фонтанки» накануне наблюдал за отступлением воды в центре города. По берегам стали видны обломки заржавевших конструкций и «заплатки» в набережных.
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