«Лахта Центр» показал, как в среду обмелел Финский залив

Уровень воды в Неве и других акваториях Петербурга накануне упал на 80 сантиметров. Обнажились и берега Финского залива. Запечатлеть это удалось на камеру «Лахта Центра».

Все из-за юго-восточного ветра, который буквально гнал воду из Петербурга. Кое-где проступили острова, но сегодня они снова скрылись от глаз.

Фотограф «Фонтанки» накануне наблюдал за отступлением воды в центре города. По берегам стали видны обломки заржавевших конструкций и «заплатки» в набережных.