Семь лет работы — шесть тысяч потенциальных доноров костного мозга. ЦРДКМ отмечает день рождения









Фонд «Центр развития донорства костного мозга» (ЦРДКМ) отмечает своё семилетие. В свой день рождения фонд подвёл некоторые итоги своей деятельности и обозначил планы на будущее.

ЦРДКМ – это проект петербургского благотворительного фонда «свет.дети», который помогает детям с онкологическими заболеваниями. Организация занимается освещением вопросов донорства костного мозга и привлечением новых доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Только за седьмой год работы ЦРДКМ более двух тысяч человек вступили в Федеральный регистр. А за семь лет – шесть тысяч. На 31 августа 2024 года в регистре состоят 262 956 потенциальных доноров. И работа в этом направлении продолжается.

Кроме того, за прошедший год фонд реализовал ряд значимых мероприятий, включая создание социального ролика «Десять тысяч», который был признан одной из лучших работ на Международном фестивале социальной рекламы «Выбери жизнь» в номинации «Мы вместе» и занял третье место в категории «Профи» на XIV Международном фестивале социальной рекламы и коммуникаций LIME.

При поддержке Фонда президентских грантов ЦРДКМ провёл множество лекций и донорских акций не только в Санкт-Петербурге, но и в Архангельске, где обсуждалась важность донорства костного мозга с учащимися медицинских учреждений и представителями культурных центров. В рамках проекта «Цикл лекций о донорстве костного мозга. Потому что я могу» были представлены вдохновляющие истории спасённых жизней.

Фонд организовал масштабную фотовыставку «Донор по-питерски. Взрослые – тоже чьи-то дети», приуроченную ко Всемирному дню донора костного мозга. Выставка рассказывает истории десяти петербуржцев, которые благодаря трансплантации костного мозга от своих генетических близнецов обрели вторую жизнь. Фотографом выставки выступила Татьяна Пономарева, координатор донорских акций фонда, а дизайнером – Полина Ерофеева. Иллюстрации Полины можно увидеть в общественном транспорте Санкт-Петербурга, на остановках и в вагонах метро. Фотовыставка продолжает работать и путешествует по Санкт-Петербургу: сейчас она расположена на территории городской станции переливания крови. Иллюстрации к проекту «Донор по-питерски» стали победителями в категории «Социал-диджитал» на XIV Международном фестивале социальной рекламы и коммуникаций LIME.

Фонд также провёл встречу донора и реципиента на хоккейном матче СКА в Ледовом дворце, а также информационные акции для привлечения потенциальных доноров среди игроков хоккейного клуба СКА и бегового сообщества Москвы и Санкт-Петербурга. «В борьбе за жизнь мы — одна команда» — эти слова стали девизом фонда в партнёрстве со всеми спортивными организациями.

Фонд «Центр развития донорства костного мозга» продолжает свою работу, стремясь сделать донорство доступным и понятным для всех. В планах – масштабирование акций и привлечение большего количества доноров в регистр.

«Сегодня особенный день для фонда — мы отмечаем день рождения. В такие моменты осознаёшь, насколько невероятный путь мы проделали вместе, наполненный упорным трудом, надеждой и совместными победами. За прошедший год мы сделали огромные шаги вперёд: наши акции стали более масштабными, число доноров заметно возросло, а поддержка со стороны общества вдохновляет нас идти дальше. Мы проводим ежемесячные лекции в регионах Северо-Западного федерального округа. Мы уже были в Архангельске, далее едем в Петрозаводск для проведения просветительских акций и организации условий для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга в разных городах. Три раза в месяц мы проводим „Уроки доброты“ в школах Санкт-Петербурга, где старшеклассникам рассказываем о донорстве костного мозга. Мы открыты к сотрудничеству, приглашайте нас на донорские лекции, акции, уроки», — сказала директор фонда ЦРДКМ Любовь Белозерова.