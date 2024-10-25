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Город Толпы у «Озерков» ждут единственный трамвай до Луначарского. Но скоро станет легче

Толпы у «Озерков» ждут единственный трамвай до Луначарского. Но скоро станет легче

Ремонт трамвайных путей изрядно осложнил жизнь пассажирам электротранспорта на севере Петербурга. У станции метро «Озерки» по утрам скапливаются толпы ожидающих — на нужном им направлении сейчас остался только один трамвай.

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О сложной ситуации с общественным транспортом рассказал «Фонтанке» читатель Филипп. По его словам, утром на остановке у метро «Озерки» пассажирам, которым нужно на проспект Луначарского, приходится долго ожидать трамвая №9. Сейчас туда ходит только этот маршрут. «Раньше ходили трамваи №20 и №55, не известно, почему до проспекта Луначарского ходит от метро „Озерки“ один маршрут номер 9», — посетовал он.

Как пояснили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», трамвай №20 изменил маршрут в связи с ремонтом путей на участке проспекта Культуры от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения. Возвращение трамвая к остановке у метро «Озерки» предварительно запланировано на 27 октября, когда ремонт путей перейдет на следующий участок проспекта Культуры — от проспекта Просвещения до конечной станции «Проспект Культуры». Он снова будет ходить по Луначарского, а не по Просвещения, как сейчас.

Трамвай №9 следует по своей постоянной трассе с интервалом в 6-8 минут, добавили в ГЭТ. А 55-й трамвай и не ходил до метро «Озерки». Он по-прежнему курсирует по своей постоянной трассе от метро «Проспект Просвещения» по Луначарского, далее по проспекту Культуры до конечной станции на проспекте Авиаконструкторов.

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