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Общество Футболист «Зенита» Дуглас Сантос получил паспорт РФ

Футболист «Зенита» Дуглас Сантос получил паспорт РФ

719
6 комментариев

Защитник футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос получил российский паспорт. Об этом 25 октября написала в своем telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Поздравляю нового гражданина нашей страны со знаменательным событием!» — добавила Ирина Волк.

Напомним, указ о предоставлении гражданства РФ Дугласу Сантосу подписал 21 октября Владимир Путин. Капитан сине-бело-голубых перешёл в «Зенит» в 2019-м из «Гамбурга».

О том, сможет ли он выступить теперь за сборную России, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
7
Zatupochek
52 минуты
Пора долг Родине идти отдавать
забыл все
30 минут
и в армию. возраст подходящий)
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