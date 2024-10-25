Футболист «Зенита» Дуглас Сантос получил паспорт РФ

Защитник футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос получил российский паспорт. Об этом 25 октября написала в своем telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Поздравляю нового гражданина нашей страны со знаменательным событием!» — добавила Ирина Волк.

Напомним, указ о предоставлении гражданства РФ Дугласу Сантосу подписал 21 октября Владимир Путин. Капитан сине-бело-голубых перешёл в «Зенит» в 2019-м из «Гамбурга».

О том, сможет ли он выступить теперь за сборную России, читайте в материале «Фонтанки».