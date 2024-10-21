Дуглас Сантос из «Зенита» получил российский паспорт. Это нормально?

Дуглас Сантос Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Архив







Дуглас Сантос, он же Дуглас дос Сантос Жустино де Мело, стал третьим бразильцем в составе «Зенита», получившим российское гражданство, но в отличие от Клаудиньо и Малкома (уже не в Петербурге) он имеет шанс сыграть за сборную России. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как футболист дорос до российского гражданства и что об этом думают Вячеслав Колосков, Алексей Игонин и Борис Рапопорт.

Официально о получении гражданства стало известно 21 октября, после опубликования указа президента, хотя слухи об этом появились несколько дней назад. Понятно, что «Зенит» в первую очередь добился получения паспорта РФ для Сантоса в своих интересах, чтобы легче дышалось под лимитом для легионеров. Однако всех волновал еще один вопрос: сможет ли бразилец играть за сборную России? Например, у Малкома и Клаудиньо такого права нет, хотя у них тоже есть российское гражданство. Юристы сначала заявили, что и Сантос тоже пролетает мимо, но оказалось, что все-таки шанс сыграть за сборную у него есть.

В Telegram-канале юридической фирмы SILA International Lawyers пояснили, что, согласно пункту 73 пояснений ФИФА к правилам выступления за сборные команды, матчи, сыгранные до 18 сентября 2020 года, не принимаются в расчет.

«Последний официальный матч Дугласа Сантоса за олимпийскую сборную состоялся в 2016 году, что означает, что он не подпадает под ограничения на смену спортивного гражданства», — говорится в сообщении фирмы в социальных сетях.

Если футболист прожил в России более пяти лет, он может сменить свое спортивное гражданство, получить статус нелегионера и иметь право играть за сборную России, подчеркнули в компании. При этом в самом «Зените» пока не уверены, что всё сложится удачно.

«Игрок перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА», — заявили в пресс-службе петербургского клуба.

Про ситуацию уже пошутил Данил Круговой, который как раз перешел из «Зенита» в ЦСКА из-за того, что не выдержал конкуренции с Сантосом за место в стартовом составе.

«Всем спасибо! Здорово попылили во Вьетнаме, но мне, видимо, пора», — прокомментировал новость в своем Telegram-канале Круговой.

При этом надо отметить, что Дуглас Сантос, без шуток, один из главных авторитетов в «Зените», игрок, к которому почти никогда не было вопросов.

Он перешел в петербургский клуб летом 2019 года за 10,8 млн евро из «Гамбурга». Зимой 2023 года после ухода Деяна Ловрена именно Сантос стал капитаном команды. На его счету 177 матчей во всех турнирах в сине-бело-голубой футболке, 31 очко по системе «гол + пас» (7 + 24) и пять чемпионских титулов. Когда защитника Нуралы Алипа в одном из интервью попросили охарактеризовать Дугласа одним словом, он сказал: «Солдат».

Тем не менее вопрос о том, насколько правильно давать гражданство иностранным футболистам, вместо того чтобы доводить до ума собственных воспитанников, снова появился в информационном пространстве.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что это надуманная проблема.

«Во-первых, тут ничего нового. Мы уже 15 лет выдаем паспорта иностранным спортсменам. Что здесь думать? Здесь и нечего думать. Выдают и выдают. Слава богу, что выдают хорошим футболистам. Сантос — хороший футболист. Что касается доморощенных игроков, говорить о том, что им закрывают путь в команде-чемпионе, абсолютно бессмысленно. Это профессиональный футбол, где играет тот, кто сильнее. А по поводу сборной, никакой конкуренции Сантос составлять не будет, потому что его не будет в сборной. Это делается исключительно в интересах „Зенита“», — заявил Колосков.

Он также отметил, что каждый клуб имеет право на натурализацию, а сам бы он с удовольствием выдал паспорт Кордобе.

«Нам такой центральный нападающий нужен в сборной», — отметил Колосков.

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт также отметил, что Сантос — достойный игрок, который давно играет в петербургском клубе

«Пригодится ли он сборной России? Не знаю. Сборная сейчас всё равно нигде не играет. Так что пока это не актуальный вопрос. Если допустят, то, конечно, он будет один из основных игроков. Для „Зенита“ это тоже выгодно: у нас будет на одного легионера меньше. Сантос по своим человеческим качествам и отношению вызывает большое уважение. С ним никогда не было никаких проблем. Помню, когда он только приехал к нам из Германии, у меня были большие сомнения насчет него. Но он смог перезапустить свою карьеру в „Зените“. Это классный игрок, сильнейший фланговый защитник в РПЛ, без вопросов», — заявил Рапопорт.

За своих воспитанников тренер призвал не беспокоиться.

«Если россиянин будет конкурентоспособен, он будет играть. Просто надо растить таких футболистов, которые бы могли бороться за место в основе „Зенита“. Почему с этим проблемы? Ну это не ко мне уже вопрос», — считает Рапопорт.

По мнению бывшего капитана «Зенита» и президента федерации футбола Петербурга Алексея Игонина, статус легионера надо корректировать.

«Все понимают, что статус легионера нужно как-то корректировать. Неизвестно, когда эта история закончится. Но это уже вопросы к ФИФА. В остальном же это говорит только о том, что бразильцам нравится у нас, что им комфортно действительно в Петербурге, в России, не говоря про финансовые условия. Возможно, для петербургского футбола это и не очень красивая история, но опять же, смотря как использовать футболистов. В спорте самое главное — это конкуренция. Видимо, сейчас российские игроки не выдерживают этой конкуренции, видимо, достаточно большой разрыв между ними и легионерами. РФС пытается регулировать эту ситуацию за счет лимита. Но опять же, давайте посмотрим, сколько россиян в том же „Краснодаре“ делает сегодня результат. Так что дополнительное усиление лимита здесь вряд ли бы на что-то повлияло», — уверен Игонин.

Ожидается, что Дуглас перестанет быть легионером на поле не раньше весны 2025 года. И то далеко не факт. Всё будет зависеть от позиции ФИФА и сборной Бразилии, которая в теории всё еще может успеть его заиграть раньше.