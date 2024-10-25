12 свечей на кресте. В петербургской больнице открыли памятник погибшим от ковида медикам

В детской больнице Святой Марии Магдалины на Васильевском острове 25 октября открыли памятник, посвященный медикам, погибшим во время пандемии COVID-19.

Памятник — медицинский крест, выполненный из дымовского бордового гранита. На нем — женская бронзовая рука с 12 свечами. Монумент установлен на территории ДГБ № 2 рядом с отделением экстренной помощи.

На церемонии открытия напомнили о трагедии, которую пережил мир: пандемия коронавируса длилась 3 года, в мире заболели ковидом более 775 миллионов и погибли более 7 миллионов человек. Из них 115 тысяч медиков, заразившихся на работе. В Петербурге за все время коронавирусом заболели более 2,1 миллиона человек, умерли 38,5 тысячи. Официально подтверждена гибель при исполнении профессиональных обязанностей 80 медицинских работников. «Они отдали свои жизни в тот страшный период, спасали нас, спасали город, спасали страну», — сказал на открытии памятника депутат Законодательского собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Павел Крупник.

Полтора года назад памятник подвигу медиков открыли в год 30-летия Городской многопрофильной больницы № 2 в Озерках. А к его проектированию приступили, когда персонал работал еще в СИЗах: в 2020–2022 годах больница четыре раза перепрофилировалась в инфекционный стационар и оказывала медицинскую помощь пациентам с ковидом.

Теперь в городе есть три места, где можно почтить память медработников, погибших «при исполнении»: «Печальный ангел» на Карповке в Петроградском районе, в детской и взрослой городских больницах № 2.

Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины отмечает 195-летие. Она была открыта 24 октября 1829 года попечительским советом при императрице Марии Федоровне на Васильевском острове. Во время пандемии в больнице построили новый корпус на 160 коек, в нем сейчас располагаются отделения нефрологии, кардиологии, ревматологии и аллергологии. Всего в этом современном многопрофильном стационаре 9 лечебных отделений на 362 койки. В 2024 году на базе больницы создан «Центр сопровождения пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями» для координации в обеспечении пациентов Петербурга лекарствами и медизделиями из Фонда «Круг добра».