Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

1 м/c,

зап.

 766мм 85%
Подробнее
7 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Куда пойти на выходных
Нападение в Окее на Космонавтов
Промышленный Петербург
Почем переобуть машину
Задержали замглавы комтранса
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Рейтинги "Фонтанки"
Общество COVID-19 12 свечей на кресте. В петербургской больнице открыли памятник погибшим от ковида медикам

12 свечей на кресте. В петербургской больнице открыли памятник погибшим от ковида медикам

1 414
7 комментариев

В детской больнице Святой Марии Магдалины на Васильевском острове 25 октября открыли памятник, посвященный медикам, погибшим во время пандемии COVID-19.

Памятник — медицинский крест, выполненный из дымовского бордового гранита. На нем — женская бронзовая рука с 12 свечами. Монумент установлен на территории ДГБ № 2 рядом с отделением экстренной помощи.

На церемонии открытия напомнили о трагедии, которую пережил мир: пандемия коронавируса длилась 3 года, в мире заболели ковидом более 775 миллионов и погибли более 7 миллионов человек. Из них 115 тысяч медиков, заразившихся на работе. В Петербурге за все время коронавирусом заболели более 2,1 миллиона человек, умерли 38,5 тысячи. Официально подтверждена гибель при исполнении профессиональных обязанностей 80 медицинских работников. «Они отдали свои жизни в тот страшный период, спасали нас, спасали город, спасали страну», — сказал на открытии памятника депутат Законодательского собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Павел Крупник.

Полтора года назад памятник подвигу медиков открыли в год 30-летия Городской многопрофильной больницы № 2 в Озерках. А к его проектированию приступили, когда персонал работал еще в СИЗах: в 2020–2022 годах больница четыре раза перепрофилировалась в инфекционный стационар и оказывала медицинскую помощь пациентам с ковидом.

Теперь в городе есть три места, где можно почтить память медработников, погибших «при исполнении»: «Печальный ангел» на Карповке в Петроградском районе, в детской и взрослой городских больницах № 2.

Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины отмечает 195-летие. Она была открыта 24 октября 1829 года попечительским советом при императрице Марии Федоровне на Васильевском острове. Во время пандемии в больнице построили новый корпус на 160 коек, в нем сейчас располагаются отделения нефрологии, кардиологии, ревматологии и аллергологии. Всего в этом современном многопрофильном стационаре 9 лечебных отделений на 362 койки. В 2024 году на базе больницы создан «Центр сопровождения пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями» для координации в обеспечении пациентов Петербурга лекарствами и медизделиями из Фонда «Круг добра».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
282694747
22 минуты
Трагические дети на фото зачем?
282201992
3 минуты
какая чушь !!! отмыли деньги , которые выпросили у администрации, какой нить сынок на новую машину себе хапнул ....позорище !!!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Новости компаний
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Новости компаний
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
ТОП 5
Новости компаний
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35
«ПСК Эксперт». Законодатель Барокко в России: Растрелли
25 октября, 12:15
Омская область вывела на новый уровень социальное партнерство с Группой «Эталон»
25 октября, 12:02
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00