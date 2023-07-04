Медицинским работникам посвящается. Больница в Озерках к своему юбилею открыла мемориал

Мемориал, посвященный подвигу медицинских работников, открылся на территории больницы в Озерках. Его автор и создатель Вячеслав Бухаев, известный петербургский архитектор, скульптор, академик Российской академии художеств, в своей композиции рассказал не только о работе медиков в ковид, а об их подвиге во все времена: военные, блокадные, пандемийные, мирные.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Городской многопрофильной больнице № 2 к проектированию мемориала приступили, когда еще работали в СИЗах. В 2020–2022 годах больница 4 раза перепрофилировалась в инфекционный стационар и оказывала экстренную медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. В общей сложности коллектив отработал в красной зоне более 4 00 дней , здесь пролечили более 23 тысяч пациентов с ковидом разной степени тяжести. По жизненным показаниям выполняли сложнейшие операции — более 2 тысяч пациентов с ковидом получили высокотехнологичную хирургическую помощь.



Мемориал состоит из пяти композиций, объединенных по центру логотипом Городской многопрофильной больницы № 2 в граните. Работе в ковид посвящены две из них: стела «Мы защищаем жизни» и окрашенные в цвета российского флага баллоны с кислородом, с 2020 года ставшим символом жизни — символом свободного дыхания, которого так не хватало пациентам с коронавирусным поражением легких.

