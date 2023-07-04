Медицинским работникам посвящается. Больница в Озерках к своему юбилею открыла мемориал

Мемориал, посвященный подвигу медицинских работников, открылся на территории больницы в Озерках. Его автор и создатель Вячеслав Бухаев, известный петербургский архитектор, скульптор, академик Российской академии художеств, в своей композиции рассказал не только о работе медиков в ковид, а об их подвиге во все времена: военные, блокадные, пандемийные, мирные.
В Городской многопрофильной больнице
Мемориал состоит из пяти композиций, объединенных по центру логотипом Городской многопрофильной больницы
Установка мемориала приурочена к празднованию 30-летия со дня открытия Городской многопрофильной больницы