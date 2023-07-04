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    Медицинским работникам посвящается. Больница в Озерках к своему юбилею открыла мемориал

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    3 комментария

    Мемориал, посвященный подвигу медицинских работников, открылся на территории больницы в Озерках. Его автор и создатель Вячеслав Бухаев, известный петербургский архитектор, скульптор, академик Российской академии художеств, в своей композиции рассказал не только о работе медиков в ковид, а об их подвиге во все времена: военные, блокадные, пандемийные, мирные.

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    В Городской многопрофильной больнице № 2 к проектированию мемориала приступили, когда еще работали в СИЗах. В 2020–2022 годах больница 4 раза перепрофилировалась в инфекционный стационар и оказывала экстренную медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. В общей сложности коллектив отработал в красной зоне более 400 дней, здесь пролечили более 23 тысяч пациентов с ковидом разной степени тяжести. По жизненным показаниям выполняли сложнейшие операции — более 2 тысяч пациентов с ковидом получили высокотехнологичную хирургическую помощь.

    Мемориал состоит из пяти композиций, объединенных по центру логотипом Городской многопрофильной больницы № 2 в граните. Работе в ковид посвящены две из них: стела «Мы защищаем жизни» и окрашенные в цвета российского флага баллоны с кислородом, с 2020 года ставшим символом жизни — символом свободного дыхания, которого так не хватало пациентам с коронавирусным поражением легких.

    Установка мемориала приурочена к празднованию 30-летия со дня открытия Городской многопрофильной больницы № 2. Она приняла первого пациента 1 июля 1993 года.Это была первая и долгие годы единственная клиника в городе, построенная в постсоветское время. Юбилейные торжества и научная конференция, приуроченные к 30-летию больницы, начнутся 5 июля. А сегодня, 4 июля, в Учебном переулке, 5, состоится торжественное открытие мемориала с участием губернатора Александра Беглова.

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    Мемориал
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    Комментарии 3

    Гость04 Июл 2023 в 09:27
    И мне один раз помог там умный доктор, он сразу сказал причину. Врач-терапевт и ее подельники любой хитростью пытались выузнать, что мне сказал доктор. Ну нет, оставайтесь такими же незнающими и вороватыми.
    +1−0
    Гость04 Июл 2023 в 09:23
    ПередОвать? Серьезно? Мемориал подписывали дети из 1 класса?
    +0−0
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