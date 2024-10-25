Зеленский отказал во встрече генсеку ООН после его визита на саммит БРИКС в Казани

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем после визита последнего в Казань на саммит БРИКС и встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Агентство AFP со ссылкой на источники сообщает, что Зеленский обвинил Гутерриша в «оскорблении международного права».

Глава РФ и генсек ООН встретились на полях саммита БРИКС вечером 24 октября в закрытом формате. Гутерриш приехал в Россию впервые с 2022 года. О чем говорили стороны — пока неизвестно.

Зеленский нахамил и в адрес ООН из-за визита ее генсека на казанский саммит. МИД Украины также выражал недовольство поездкой Гутерриша и отказом от визита на «саммит мира», который прошел в Швейцарии в июне 2024 года. Выбор генсека в министерстве назвали «неправильным» и «подрывающим репутацию ООН».