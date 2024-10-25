Горсуд Петербурга оставил в колонии убийцу петербургского студента на Невском

Петербургский городской суд оставил без изменения решение Смольнинского районного суда о лишении свободы сроком на 11 лет Заура Каримова — убийцу петербургского студента на Невском проспекте. Однако горсуд снизил сумму морального вреда, который должен компенсировать Каримов, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в пятницу, 25 октября.

«Суд приговор Смольнинского районного суда изменил в части зачета сроков содержания под стражей и определил компенсацию морального вреда в 4 000 000 рублей. В остальном приговор оставлен без изменений», — говорится в пресс-службе судов.

Изменение приговора в части зачета срока под стражей говорит о том, что Каримову зачтут все время, проведенное за решеткой, в срок наказания. «11 лет будут считаться с вычетом того, что он отсидел в СИЗО», — объяснила руководитель пресс-службы судов Дарья Лебедева.