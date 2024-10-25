Горсуд Петербурга оставил в колонии убийцу петербургского студента на Невском

Петербургский городской суд оставил без изменения решение Смольнинского районного суда о лишении свободы сроком на 11 лет Заура Каримова — убийцу петербургского студента на Невском проспекте. Однако горсуд снизил сумму морального вреда, который должен компенсировать Каримов, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в пятницу, 25 октября.
«Суд приговор Смольнинского районного суда изменил в части зачета сроков содержания под стражей и определил компенсацию морального вреда в 4 000 000 рублей. В остальном приговор оставлен без изменений», — говорится в пресс-службе судов.
Изменение приговора в части зачета срока под стражей говорит о том, что Каримову зачтут все время, проведенное за решеткой, в срок наказания. «11 лет будут считаться с вычетом того, что он отсидел в СИЗО», — объяснила руководитель пресс-службы судов Дарья Лебедева.
По решению суда уголовное дело об убийстве студента продолжает квалифицироваться по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство). Напомним, что летом прошлого года Каримов вышел из колонии из-за того, что решение Смольнинского суда было обжаловано и дело переквалифицировали на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, уменьшив срок до четырех лет и восьми месяцев.
Однако в июле 2024 года мужчина вновь оказался за решеткой из-за кассационной жалобы на решение суда, которую подала мать убитого 24-летнего студента. «Жалоба потерпевшей была удовлетворена, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд. В отношении Каримова судом заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщали в Следственном комитете.
Напомним, что в июне 2020 года Владислав Голиков из СПбГУ погиб от пули, которую пустил ему в голову Каримов. Студент пришел в фирму, где работал убийца. Там погибшему обещали помочь с трудоустройством, но обязательства не выполнили. Охранник Заур Каримов выстрелил в визитера. Врачи бились за жизнь студента дольше недели.
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