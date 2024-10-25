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Город Новые передвижные лаборатории для измерения качества воздуха закупили для Петербурга

Новые передвижные лаборатории для измерения качества воздуха закупили для Петербурга

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1 комментарий

Для Петербурга закупили три новые передвижные лаборатории для экологического мониторинга воздуха — сообщил 25 октября губернатор Александр Беглов. Они дополнят сеть из 25 стационарных станций. За данными о качестве воздуха можно следить на сайте комитета по природопользованию и охране окружающей среды.

«Наши специалисты могут оперативно замерить качество воздуха в любой точке города — в том числе по обращениям граждан», — отметил Александр Беглов.

Как отмечают в комитете по природопользованию и охране окружающей среды, новые лаборатории усилили работу дежурной службы мониторинга воздуха ГБУ «Минерал»: специалисты выезжают на измерения в любое время суток. Современное оборудование более точно замеряет качество воздуха: оно исследует до 140 загрязняющих веществ (старые модели анализировали 29 компонентов). Оно предоставляет данные замеров каждые 20 минут.

По данным сайта госзакупок, федеральное «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» закупило для поставок в Петербург передвижные экологические станции по 26 миллионов рублей.

Вместе с тем происходит обновление стационарных автоматических станций мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. К 2026 году планируется модернизировать их все, на сегодня из 25 станций новое оборудование установлено на 19. Общее количество автоматических станций намерены увеличить до 30.

«Достоверные данные о загрязнении воздуха позволят оперативно принимать решения для улучшения экологической обстановки в Санкт-Петербурге», — сообщают в комитете по природопользованию.

25 же октября депутат ЗакСобрания Андрей Рябоконь сообщил, что Парламентская ассоциация Северо-Запада России рассмотрит вопрос о создании рабочей группы по разработке федерального закона «о запахах». С соответствующей инициативой выступили петербургские депутаты, к которым поступали жалобы от жителей на запахи от полигона «Новосёлки» и промышленных предприятий. Как отмечает депутат, проверяющие службы обычно приходят к выводу, что состав воздуха не нарушает установленных норм, поэтому проблема «неприятных запахов» не решается.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что комитет по природопользованию будет курировать в Петербурге ликвидацию нелегальных свалок. Их в городе почти 170.

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Комментарии
1
Карабас Барабас
17 минут
"проверяющие службы обычно приходят к выводу, что состав воздуха не нарушает установленных норм, поэтому проблема «неприятных запахов» не решается". Зато измеряем 140 параметров, видимо для освоения бабла и отчетности, раз ничего не меняется.
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