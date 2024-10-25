На Фонтанке лидер группы «НОМ» и петербургские писатели обсудят драматическую идиотизацию, пропущенные шедевры и поиск читателя

В воскресенье, 27 октября, в культурной рюмочной «Фонтанка — 69» пройдет гаражная распродажа с культурной программой. Продажа книг от 100 рублей начнется в полдень, а мероприятия — с 14:30.

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В это время филолог, один из ведущих специалистов по Чехову Андрей Степанов прочитает лекцию на тему «Как НЕ сделать из своей жизни спектакль: рецепт Чехова». В 15:00 писатель и критик Вадим Левенталь расскажет о четырех книгах, которые он считает пропущенными шедеврами в собственной литературной серии — некоторые обозреватели считали ее глотком свежего воздуха в современной русской прозе.

В 15:30 и в 16:00 выступят писатели, известные всем любителям прозы в Петербурге: Павел Крусанов расскажет про поиск читателя, а Сергей Носов почитает пьесы из сборника «Морковку нож не берет». В 16:30 основатель и лидер группы «НОМ» Андрей Кагадеев объяснит, что такое метод драматической идиотизации, а в 17:00 писатели Кирилл Рябов и Евгений Алёхин вспомнят о погибшем в 2016 году писателе Марате Басырове.

Гаражная распродажа продлится до 18:00. В ней участвуют издательства Ad Marginem, «Городец», «Гудвин» и «Лоретта».