В Чечне расстреляли грузовик Росгвардии. Один сотрудник погиб

В Чечне 24 октября неизвестные расстреляли грузовик Росгвардии. В результате нападения один из сотрудников погиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Инцидент произошел около полудня в станице Петропавловская Грозненского района. Преступники расстреляли автомобиль «Урал» и скрылись. Кроме погибшего росгвардейца еще один был ранен.
Подробности о нападении не приводятся, однако уточняется, что грузовик двигался в составе колонны.
На месте происшествия работают следователи. Нападавших разыскивают.
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