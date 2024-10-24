В Чечне расстреляли грузовик Росгвардии. Один сотрудник погиб

В Чечне 24 октября неизвестные расстреляли грузовик Росгвардии. В результате нападения один из сотрудников погиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел около полудня в станице Петропавловская Грозненского района. Преступники расстреляли автомобиль «Урал» и скрылись. Кроме погибшего росгвардейца еще один был ранен.

Подробности о нападении не приводятся, однако уточняется, что грузовик двигался в составе колонны.

На месте происшествия работают следователи. Нападавших разыскивают.