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Город Металлический человечек с зонтиком переехал на набережную Охты. Фигурку перенесли сюда после жалобы

Металлический человечек с зонтиком переехал на набережную Охты. Фигурку перенесли сюда после жалобы

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2 комментария

Металлический человечек с зонтиком теперь живет на набережной реки Охты. Сюда он переехал с набережной Обводного канала после того, как горожане пожаловались на незаконную установку этой фигурки. Жители посчитали, что она может быть опасна. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

«Поступила жалоба на незаконную установку „металлической „куклы“, имеющей выступы, <…> как „острые металлические ножи“, и с требованием удаления „особо опасных, самовольно установленных конструкций“», — уточнили в пресс-службе компании.

В «Мостотресте» сказали, что установка этой скульптуры не была согласована ее автором. «Самовольно дополнять исторические ограждения мостов и набережных даже такими милыми скульптурами нельзя», — подчеркнули в компании.

По данным «Фонтанки», городской комитет имущественных отношений получил минимум одну жалобу на эту металлическую фигурку.

Наш фотограф успел запечатлеть новых необычных жителей города, когда один из них еще находился на прежнем месте.

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Комментарии
2
vlad.ivanov_2709
12 минут
Всегда найдутся недовольные.
Гость
6 минут
Куда мы катимся
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