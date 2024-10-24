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Общество Роскомнадзор заблокирует 4,5 млн сим-карт иностранцев

Роскомнадзор заблокирует 4,5 млн сим-карт иностранцев

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9 комментариев

Сим-карты 4,5 млн иностранцев, не прошедших повторную идентификацию у операторов связи, заблокирует Роскомнадзор. Об этом 24 октября ТАСС сообщили представители ведомства.

Повторную идентификацию на сегодняшний день прошли 3,8 млн иностранцев, добавил представитель РКН.

В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается ограничение на количество сим-карт на одного абонента. Из документа следует, что россияне смогут иметь не более 20 номеров, а иностранцы — не более 10.

Последним, чтобы купить сим-карту, придется пройти регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС) и явиться в салон связи лично. В договоре также пропишут номер самого смартфона — IMEI. Если после этого переставить симку в другое устройство, связь отключат.

Также закон запрещает иностранцам анонимно пополнять баланс. Сделать это будет можно только при наличии документов и в коммерческих банках с лицензией ЦБ.

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Комментарии
9
гастарбайтер
1 час
что значит "...Если после этого переставить симку в другое устройство, связь отключат.."?! Каждый раз по приезду в РФ искать салон оператора и перерегистрироваться?
alexpv
12 минут
Хотите я накидаю Вам тысячу и один способ как достать совершенно серую симку для нехороших целей. Чисто навскидку, их тысячи в современных счетчиках электроэнергии, воды, банкоматах, прочих телематических автоматах, устройствах умных домов и тд тп. Надо быть полным идиотом, чтобы для противоправных целей покупать официально симку, даже если на иностранца.
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