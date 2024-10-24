Роскомнадзор заблокирует 4,5 млн сим-карт иностранцев

Сим-карты 4,5 млн иностранцев, не прошедших повторную идентификацию у операторов связи, заблокирует Роскомнадзор. Об этом 24 октября ТАСС сообщили представители ведомства.
Повторную идентификацию на сегодняшний день прошли 3,8 млн иностранцев, добавил представитель РКН.
В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается ограничение на количество сим-карт на одного абонента. Из документа следует, что россияне смогут иметь не более 20 номеров, а иностранцы — не более 10.
Последним, чтобы купить сим-карту, придется пройти регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС) и явиться в салон связи лично. В договоре также пропишут номер самого смартфона — IMEI. Если после этого переставить симку в другое устройство, связь отключат.
Также закон запрещает иностранцам анонимно пополнять баланс. Сделать это будет можно только при наличии документов и в коммерческих банках с лицензией ЦБ.
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