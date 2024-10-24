Роскомнадзор заблокирует 4,5 млн сим-карт иностранцев

Сим-карты 4,5 млн иностранцев, не прошедших повторную идентификацию у операторов связи, заблокирует Роскомнадзор. Об этом 24 октября ТАСС сообщили представители ведомства.

В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается ограничение на количество сим-карт на одного абонента. Из документа следует, что россияне смогут иметь не более 20 номеров, а иностранцы — не более 10.