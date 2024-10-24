Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

с-з.

 763мм 69%
Подробнее
6 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Софийская овощебаза уехала
Пивная экспансия
Промышленный Петербург
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Продажи в новостройках упали
Ланьков о войсках Северной Кореи
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Ветер прошел — ждите нашествия кабанов. Биолог рассказал, как спасаться от этих животных

Ветер прошел — ждите нашествия кабанов. Биолог рассказал, как спасаться от этих животных

1 437
2 комментария

В последнее время жители Петербурга и Ленобласти все чаще видят кабанов на дорогах, улицах и даже своих участках. В некоторых случаях животные буквально держат в страхе тех, к кому они забрели в гости. Биолог и автор telegram-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков 24 октября рассказал «Фонтанке», из-за чего происходит такой наплыв кабанов и как бороться с парнокопытными, если это необходимо.

«Кабаны заходят в населенные пункты в поисках еды. Их основной корм — желуди дубов. Желуди закончатся — кабаны не появятся», — уточнил биолог.

Самый безобидный вариант для решения проблемы — собрать имеющиеся желуди на своем участке. Также в качестве спасения от кабанов можно купить электропастух. Это такое устройство, представляющее собой ограждение из проволоки под напряжением. «У кабанов чувствительные пятачки, ткнутся, их щипнет и они уйдут», — сказал Глазков. Он подчеркнул, что для жизни и здоровья животных такое приспособление безопасно. В самых крайних случаях некоторые жители спиливали дубы, стоящие на их участках, чтобы у животных не было причин приходить.

«Там, где на кабанов не охотятся, они понимают, что угрозы от человека нет. Идут на поиски лакомств. Сейчас ветра прошли — массово желуди попадали с деревьев. Можно ждать кабанов», — сказал Павел Глазков.

Биолог подчеркнул, что поведение кабанов предугадать сложно. Они могут долго смотреть на человека, не двигаясь, а потом побежать прямо на него. К животным близко подходить не стоит.

Около недели назад жители СНТ «Колос» во Всеволожском районе пожаловались на стадо кабанов. Животные перегородили дорогу к ряду домов и не давали местным пройти. Утром 24 октября в Петербурге кабанов заметили на Парашютной улице. Также парнокопытных видели на улице Летчика Паршина.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
274573038
36 минут
Сколько мяса!Если желудь спелый-его всякая свинья съесть!
alexpv
40 минут
У..кабаны..!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новости компаний
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога
24 октября, 16:00
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00