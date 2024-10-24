Ветер прошел — ждите нашествия кабанов. Биолог рассказал, как спасаться от этих животных

В последнее время жители Петербурга и Ленобласти все чаще видят кабанов на дорогах, улицах и даже своих участках. В некоторых случаях животные буквально держат в страхе тех, к кому они забрели в гости. Биолог и автор telegram-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков 24 октября рассказал «Фонтанке», из-за чего происходит такой наплыв кабанов и как бороться с парнокопытными, если это необходимо.
«Кабаны заходят в населенные пункты в поисках еды. Их основной корм — желуди дубов. Желуди закончатся — кабаны не появятся», — уточнил биолог.
Самый безобидный вариант для решения проблемы — собрать имеющиеся желуди на своем участке. Также в качестве спасения от кабанов можно купить электропастух. Это такое устройство, представляющее собой ограждение из проволоки под напряжением. «У кабанов чувствительные пятачки, ткнутся, их щипнет и они уйдут», — сказал Глазков. Он подчеркнул, что для жизни и здоровья животных такое приспособление безопасно. В самых крайних случаях некоторые жители спиливали дубы, стоящие на их участках, чтобы у животных не было причин приходить.
«Там, где на кабанов не охотятся, они понимают, что угрозы от человека нет. Идут на поиски лакомств. Сейчас ветра прошли — массово желуди попадали с деревьев. Можно ждать кабанов», — сказал Павел Глазков.
Биолог подчеркнул, что поведение кабанов предугадать сложно. Они могут долго смотреть на человека, не двигаясь, а потом побежать прямо на него. К животным близко подходить не стоит.
Около недели назад жители СНТ «Колос» во Всеволожском районе пожаловались на стадо кабанов. Животные перегородили дорогу к ряду домов и не давали местным пройти. Утром 24 октября в Петербурге кабанов заметили на Парашютной улице. Также парнокопытных видели на улице Летчика Паршина.
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