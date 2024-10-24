Ветер прошел — ждите нашествия кабанов. Биолог рассказал, как спасаться от этих животных

В последнее время жители Петербурга и Ленобласти все чаще видят кабанов на дорогах, улицах и даже своих участках. В некоторых случаях животные буквально держат в страхе тех, к кому они забрели в гости. Биолог и автор telegram-канала « Каждой твари по паре » Павел Глазков 24 октября рассказал «Фонтанке», из-за чего происходит такой наплыв кабанов и как бороться с парнокопытными, если это необходимо.

Самый безобидный вариант для решения проблемы — собрать имеющиеся желуди на своем участке. Также в качестве спасения от кабанов можно купить электропастух. Это такое устройство, представляющее собой ограждение из проволоки под напряжением. «У кабанов чувствительные пятачки, ткнутся, их щипнет и они уйдут», — сказал Глазков. Он подчеркнул, что для жизни и здоровья животных такое приспособление безопасно. В самых крайних случаях некоторые жители спиливали дубы, стоящие на их участках, чтобы у животных не было причин приходить.