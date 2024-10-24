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Происшествия Smartavia уволила пилота, зацепившего хвостом самолета ВПП в Сочи. До гражданской авиации он летал в составе «Русских витязей»

Smartavia уволила пилота, зацепившего хвостом самолета ВПП в Сочи. До гражданской авиации он летал в составе «Русских витязей»

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9 комментариев

Российская авиакомпания Smartavia уволила 57-летнего пилота, бывшего военного летчика Олега Ряполова, который в августе этого года при посадке в Сочи допустил касание хвостовой частью самолета взлетно-посадочной полосы (ВПП). Boeing 737-800, на борту которого находились 189 пассажиров и семь членов экипажа, выполнял рейс из Петербурга.

Расследование проводила специальная комиссия. По его итогам пилот, допустивший серьезный авиационный инцидент в аэропорту Сочи и ранее имевший дисциплинарное взыскание, был уволен из авиакомпании по инициативе работодателя, сообщили 24 октября РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

Росавиация уточняла, что самолет задел хвостовой частью фюзеляжа полосу, то есть совершил так называемый тейлстрайк, при посадке во время благоприятных погодных условий.

Предварительно установлено, что ситуацию спровоцировали ошибки пилотирования, которые привели к отделению самолета от взлетно-посадочной полосы после первого приземления. Далее в воздухе произошел выпуск спойлеров, при этом скорость уменьшилась менее расчетной, а вертикальная скорость снижения начала расти. Отклонение пилотом штурвала на кабрирование (задирание носа самолета. — Прим. ред.) привело к увеличению тангажа более 9° и повторному приземлению с касанием полосы хвостовой частью фюзеляжа, говорится в материалах Росавиации.

Олег Ряполов в прошлом был военным летчиком. Военное авиационное училище окончил с отличием. Служил на Сахалине и авиабазе в Кубинке. Летал на МиГ-29 в составе авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи», а затем на Су-27 в группе «Русские Витязи». В 2008 году перешел в гражданскую авиацию и стал летать на на Bоeing 737.

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Комментарии
9
iamback
1 час
Сила привычки
-4*
1 час
Он уже привык что его увольняют...
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