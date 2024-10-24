В ОЖД предупредили о сбое в движении поездов в сторону Москвы

Сбой в движении поездов произошёл на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги днём 24 октября.

Как сообщили в ОЖД, по техническим причинам задерживаются 11 пригородных поездов Московского центрального диаметра (МЦД-3), следующие в сторону столицы. От расписания отстают минимум на восемь минут. Максимальное время опоздания не превышает полчаса.

«Железнодорожники предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», — говорится в официальном телеграм-канале Октябрьской железной дороги.

О сбое сообщали также в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. По её данным, движение на участке Зеленоград-Крюково — Москва Октябрьская восстановлено.

Утром из-за загоревшегося релейного шкафа от графика отставали электрички на Балтийском направлении.