Глава McDonald's раскрыл возможную причину смертельного отравления бургерами

С его слов, лук решили убрать из четвертьфунтовых бургеров, а также сам бургер Quarter Pounder. «В то же время все остальные пункты меню, включая другие продукты из говядины (чизбургер, гамбургер, биг-мак, макдабл и двойной чизбургер), не затронуты и доступны», — указал Эрлингер.

Компания Taylor Farms, которая поставляет лук McDonald's, объявила об отзыве части партий, произведенных на предприятии в Колорадо. Специалисты заявили, что на данный момент в изъятой продукции не обнаружили следов кишечной палочки.

«McDonald's пока не подтвердила источник вспышки, которая привела к десяткам заболеваний, одной смерти и 10 госпитализациям в 10 штатах», — говорится в сообщении.

«Фонтанка» писала, что кишечную палочку ранее обнаружили в сэндвиче Quarter Pounder и бургере из McDonald's в США. На данный момент CDC зарегистрировал 49 случаев заболевания в 10 штатах, большинство из них — в западных и среднезападных. Возраст жертв составил от 13 до 88 лет. Из 10 человек, доставленных в больницу, у одного развился гемолитико-уремический синдром — серьезное заболевание, которое может привести к почечной недостаточности.