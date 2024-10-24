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Общество Глава McDonald's раскрыл возможную причину смертельного отравления бургерами

Глава McDonald's раскрыл возможную причину смертельного отравления бургерами

1 906
3 комментария

Добавленный в бургеры лук мог спровоцировать вспышку смертельно опасного отравления кишечной палочкой в США, заявил президент McDonald's Джо Эрлингер в видеообращении, опубликованном на сайте компании 24 октября. Часть продукции уже изъяли.

С его слов, лук решили убрать из четвертьфунтовых бургеров, а также сам бургер Quarter Pounder. «В то же время все остальные пункты меню, включая другие продукты из говядины (чизбургер, гамбургер, биг-мак, макдабл и двойной чизбургер), не затронуты и доступны», — указал Эрлингер.

Компания Taylor Farms, которая поставляет лук McDonald's, объявила об отзыве части партий, произведенных на предприятии в Колорадо. Специалисты заявили, что на данный момент в изъятой продукции не обнаружили следов кишечной палочки.

«McDonald's пока не подтвердила источник вспышки, которая привела к десяткам заболеваний, одной смерти и 10 госпитализациям в 10 штатах», — говорится в сообщении.

«Фонтанка» писала, что кишечную палочку ранее обнаружили в сэндвиче Quarter Pounder и бургере из McDonald's в США. На данный момент CDC зарегистрировал 49 случаев заболевания в 10 штатах, большинство из них — в западных и среднезападных. Возраст жертв составил от 13 до 88 лет. Из 10 человек, доставленных в больницу, у одного развился гемолитико-уремический синдром — серьезное заболевание, которое может привести к почечной недостаточности.

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Комментарии
5
274573038
18 минут
Так ведь Трамп же готовил в МакДональдсе?
triton1977
26 минут
Лет 10 назад или чуть больше было довольно неплохое заокеанское авторское документальное кино, как герой в течение месяца питается исключительно "здоровым кормом" от МакДональдса и что в итоге происходит с его организмом, физиологии и "сопутствующими"...
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