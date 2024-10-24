В Петербурге 14 лет особого режима получил пироман со стажем. Он поджёг квартиру, погубив друга

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 24 октября, Коцилова приговорили к 14 годам лишения свободы. На скамью подсудимых он сел как обвиняемый в умышленном повреждении имущества и убийстве, совершённом общеопасным способом из хулиганских побуждений.

Суд вычеркнул хулиганские побуждения, в остальном признав Коцилова виновным. Сам фигурант настаивал, что не планировал убийство, когда в 2023 году отмечал 9 мая с приятелем в квартире на Будапештской улице, 66.

По версии обвинения, убедившись, что пьяный товарищ уснул, Коцилов взял зажигалку и поджёг кусок ткани на кухне, а потом газеты и куртку в прихожей. Когда огонь разгорелся, мужчина ушёл из квартиры, закрыв дверь.

В прокуратуре Петербурга уточнили, что пожарных вызвали жители дома. Потерпевшего с ожогами вынесли из горящего помещения спасатели. Несмотря на усилия врачей, через шесть дней он умер в больнице.

«Коцилов вину признал частично, пояснив, что квартиру поджигал, но без умысла кому-то навредить и тем более убивать. С потерпевшим находился в дружеских отношениях и не думал, что все так получится», — рассказали в пресс-службе судов.

Почти тот же набор статей петербуржцу вменяли больше 13 лет назад. Он разругался со знакомым, вместе с которым пил. Обидевшись на слова о матери и бабушке, подрался, разгромил его квартиру и поджёг ветошь, газеты и обои за шкафом. К убийству и умышленному повреждению имущества тогда была добавлена кража. Фрунзенский суд приговорил Коцилова к 10 годам строгого режима, обжаловать это решение в 2010 году ему не удалось.