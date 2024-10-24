Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

с-з.

 762мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,64
EUR 104,38
Софийская овощебаза уехала
Пивная экспансия
Промышленный Петербург
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Продажи в новостройках упали
Ланьков о войсках Северной Кореи
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В Петербурге 14 лет особого режима получил пироман со стажем. Он поджёг квартиру, погубив друга

В Петербурге 14 лет особого режима получил пироман со стажем. Он поджёг квартиру, погубив друга

906
2 комментария

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор мужчине, который оставил в огне спящего друга. Сергей Коцилов, устроивший не один пожар, получил срок в колонии особого режима.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 24 октября, Коцилова приговорили к 14 годам лишения свободы. На скамью подсудимых он сел как обвиняемый в умышленном повреждении имущества и убийстве, совершённом общеопасным способом из хулиганских побуждений.

Суд вычеркнул хулиганские побуждения, в остальном признав Коцилова виновным. Сам фигурант настаивал, что не планировал убийство, когда в 2023 году отмечал 9 мая с приятелем в квартире на Будапештской улице, 66.

По версии обвинения, убедившись, что пьяный товарищ уснул, Коцилов взял зажигалку и поджёг кусок ткани на кухне, а потом газеты и куртку в прихожей. Когда огонь разгорелся, мужчина ушёл из квартиры, закрыв дверь.

+1

В прокуратуре Петербурга уточнили, что пожарных вызвали жители дома. Потерпевшего с ожогами вынесли из горящего помещения спасатели. Несмотря на усилия врачей, через шесть дней он умер в больнице.

Надзорное ведомство показало последствия пожара. Согласно материалам, от огня пострадали коридор, ванная комната, туалет, кухня и две жилые комнаты. Ущерб оценили в 722 тысячи рублей.

«Коцилов вину признал частично, пояснив, что квартиру поджигал, но без умысла кому-то навредить и тем более убивать. С потерпевшим находился в дружеских отношениях и не думал, что все так получится», — рассказали в пресс-службе судов.

Почти тот же набор статей петербуржцу вменяли больше 13 лет назад. Он разругался со знакомым, вместе с которым пил. Обидевшись на слова о матери и бабушке, подрался, разгромил его квартиру и поджёг ветошь, газеты и обои за шкафом. К убийству и умышленному повреждению имущества тогда была добавлена кража. Фрунзенский суд приговорил Коцилова к 10 годам строгого режима, обжаловать это решение в 2010 году ему не удалось.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
AlBerkut
26 минут
Ну и зачем, спрашивается, давать таким шанс выйти на свободу? Чтобы он и в третий раз очередного собутыльника спалил? 🤔 Да, на тех, кто с такими пьёт с самой высокой колокольни, а вот соседи? Мог ведь не только собутыльник ласты склеить, но и случайные люди... Может гуманизм надо проявить, избавить общество от.....
triton1977
46 минут
Ага, убийство "не планировал", так "само по себе получилось"..
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
ТОП 5
Новости компаний
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57