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    ЧП в коридоре отправило жителя Купчино в больницу

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    Два пожара на юге Петербурга минувшей ночью начались и закончились почти одновременно. Первый оказался серьезным — с пострадавшим. Об этом рассказывает городское ГУ МЧС.

    10 мая в 02:13 поступил вызов на Будапештскую улицу, 66, корпус 1 (Фрунзенский район). Огонь охватил 4 квадратных метра в 6-метровом коридоре двухкомнатной квартиры. Три пожарных расчета (15 человек) ликвидировали его в 03:03. Пострадал мужчина, его госпитализировали.

    В 02:15 в экстренные службы сообщили о пожаре на Бассейной улице, 12 (Московский район). Там горели 3 квадратных метра в магазине «Лужайка», расположенном в подвальном помещении жилой семиэтажки. На место также выехали три расчета и справились с огнем к 03:01. На этот раз обошлось без травм.

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