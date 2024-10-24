Сборная России по футболу сыграет против Брунея

Сборная России по футболу сыграет против команды Брунея в товарищеском матче в рамках ноябрьского сбора в Краснодаре. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Игра пройдет 15 ноября на стадионе ФК «Краснодар» и начнется в 19:00 по московскому времени. Это будет первый матч национальной команды на этой арене с 2017 года.

Отмечается, что дату начала продажи билетов на матч сборных России и Брунея объявят позже.

Напомним, что сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. С тех пор отечественные команды проводят только товарищеские матчи, но и с ними часто возникают проблемы.