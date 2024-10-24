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Спорт Сборная России по футболу сыграет против Брунея

Сборная России по футболу сыграет против Брунея

1 367
24 комментария

Сборная России по футболу сыграет против команды Брунея в товарищеском матче в рамках ноябрьского сбора в Краснодаре. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Игра пройдет 15 ноября на стадионе ФК «Краснодар» и начнется в 19:00 по московскому времени. Это будет первый матч национальной команды на этой арене с 2017 года.

Отмечается, что дату начала продажи билетов на матч сборных России и Брунея объявят позже.

Напомним, что сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. С тех пор отечественные команды проводят только товарищеские матчи, но и с ними часто возникают проблемы.

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Комментарии
24
Джим Хокинс
1 час
Ну, наконец-то, вышли на свой уровень! Теперь все игры только с папуасами. И впереди только победы! А Карпин войдет в историю как главный тренер непобедимой сборной.
Noid
1 час
Когда же наконец состоится исторический футбольный матч России и Бутана?
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