Житель дома на Светлановском встретил поздно вернувшегося соседа выстрелом

Житель Калининского района Петербурга от скуки открыл огонь по соседу. Стрельба прогремела прямо на лестничной клетке в полночь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 24 октября.

Местом для односторонней дуэли в ночь на 23 октября стал многоэтажный дом 101 по Светлановскому проспекту. По предварительным данным, сосед из квартиры на первом этаже набросился на другого жильца с сигнальным пистолетом. Под удар попал 36-летний мужчина.

Прибывшие правоохранители задержали на месте 50-летнего жителя дома. Как выяснилось, из хулиганских побуждений он сделал один выстрел. Оружие изъяли.