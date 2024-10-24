Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина не скрывает цели нанести стратегическое поражение России. Однако эти расчеты глава государства назвал «иллюзорными». Путин заявил об этом на пленарном заседании саммита в Казани в формате «аутрич/БРИКС плюс» 24 октября.

Глава РФ подчеркнул, что Украину используют для создания критических угроз российской безопасности. Однако жизненные интересы Киева при этом игнорируются, добавил Путин.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский представил так называемый «план победы». Включающий в себя пять публичных пунктов и несколько скрытых документ предлагает продолжение и эскалацию конфликта Москвы и Киева.