Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на пятилетнюю девочку в Шушарах в Петербурге. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка», — уточнили в пресс-службе СКР.

Чужая собака напала на ребенка 22 октября утром и искусала лицо. Девочку в состоянии средней тяжести госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии. Произошедшим заинтересовалась прокуратура Пушкинского района. С хозяйки агрессивного питомца могут потребовать компенсацию морального вреда.