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Происшествия Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на пятилетнюю девочку в Шушарах

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на пятилетнюю девочку в Шушарах

1 646
10 комментариев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на пятилетнюю девочку в Шушарах в Петербурге. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка», — уточнили в пресс-службе СКР.

Чужая собака напала на ребенка 22 октября утром и искусала лицо. Девочку в состоянии средней тяжести госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии. Произошедшим заинтересовалась прокуратура Пушкинского района. С хозяйки агрессивного питомца могут потребовать компенсацию морального вреда.

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Комментарии
10
михаил.ру
1 час
опять взялся за обязанности участкового.
282799367
57 минут
И опять - "ПОСЛЕ"! Что мешает примерно наказывать собачников, выгуливающих своих питомцев без поводка и намордника ДО того, как произойдет трагедия?
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