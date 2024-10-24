Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

зап.

 761мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,64
EUR 104,38
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Промышленный Петербург
Продажи в новостройках упали
Ланьков о войсках Северной Кореи
Мамы и чайлдфри
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Ъ: Госорганы в 2024 потратили на закупку VPN 14 млрд рублей

Ъ: Госорганы в 2024 потратили на закупку VPN 14 млрд рублей

825
2 комментария

За первые девять месяцев текущего года государственные органы РФ увеличили закупки VPN, пишет 24 октября «Коммерсантъ». Объемы закупок выросли на 683% и составили 14,1 млрд рублей. Большая часть пришлась на Департамент информационных технологий — около 9,8 млрд рублей.

В сравнении с 2023 годом количество тендеров по закупке VPN выросло на 20%, но в сравнении с 2022–м — сократилось на 4%, пишет «Ъ». Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что высокий интерес к VPN связан с ростом количества DDoS-атак, попыток хищения личных данных и уничтожения информации.

Госорганы также могут использовать VPN для обеспечения безопасности внутренней сети.

VPN позволяет объединять в одну сеть удаленные друг от друга устройства, хотя сам сервис зачастую позиционируется как способ для обхода блокировок.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
VPN
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
rozhkova.ntalya
11 минут
Ога, это НАМ они свой рутуб подсовывают, а сами тем временем.... Но не буду продолжать, а то вон у мизулиной спросили, почему детей не рожает и чем дело кончилось для любопытной журналистки.))))
Ushat Pomoev
1 минута
Похоже, это - тот самый случай, когда (по выражению одного советского журналиста) правая рука не знает, что творит ультраправая...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
ТОП 5
Новости компаний
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30