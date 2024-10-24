Ъ: Госорганы в 2024 потратили на закупку VPN 14 млрд рублей

За первые девять месяцев текущего года государственные органы РФ увеличили закупки VPN, пишет 24 октября «Коммерсантъ». Объемы закупок выросли на 683% и составили 14,1 млрд рублей. Большая часть пришлась на Департамент информационных технологий — около 9,8 млрд рублей.

В сравнении с 2023 годом количество тендеров по закупке VPN выросло на 20%, но в сравнении с 2022–м — сократилось на 4%, пишет «Ъ». Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что высокий интерес к VPN связан с ростом количества DDoS-атак, попыток хищения личных данных и уничтожения информации.

Госорганы также могут использовать VPN для обеспечения безопасности внутренней сети.

VPN позволяет объединять в одну сеть удаленные друг от друга устройства, хотя сам сервис зачастую позиционируется как способ для обхода блокировок.