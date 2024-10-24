Пограничная охрана Финляндии полностью прекращает работу двух КПП на границе с Россией

Пограничная охрана Финляндии объявила о полном прекращении работы двух временных КПП на границе с Россией — «Париккала» и «Инари» в городе Лиекса, передает 24 октября ТАСС.

Через эти пункты в основном перевозили лес, но уже несколько лет они не работали. На КПП «Париккала» движение остановили из-за санкций ЕС, а на «Лиекса-Инари» — из-за прекращения импорта древесины.

О планах свернуть пункты финские пограничники сообщили в феврале 2024 года. Тогда, как писали СМИ, город Лиекса не одобрил окончательное закрытие «Инари», и муниципалитет Париккалы тоже хотел сохранить свой переход в надежде на то, что когда-нибудь он станет международным.