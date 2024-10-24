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Происшествия Изображая жертву. У нападения прохожего на девушку в Пушкине нашлись режиссёр и причина

Изображая жертву. У нападения прохожего на девушку в Пушкине нашлись режиссёр и причина

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2 комментария

Поиски агрессивного незнакомца, без повода ранившего ножом молодую жительницу Пушкинского района Петербурга, свернули, едва начав. В больнице нашли и жертву, и нападавшего — в одном лице. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 октября.

О том, что стояло за ранением, полицейские узнали, когда приехали в больницу опрашивать пострадавшую. Медикам и родителям 20-летняя петербурженка рассказала, что получила удар в живот, когда гуляла с собакой. Вечерний променад якобы прервал прохожий, который уточнил время и внезапно схватился за нож.

Сотрудникам удалось разговорить пострадавшую и узнать больше подробностей, которые в корне изменили картину случившегося. Как выяснилось, нападение было инсценировкой, а незнакомец с ножом — выдумкой. По предварительным данным, девушка придумала его после ссоры с родителями в попытке привлечь внимание. Порезы она нанесла сама. Они не были глубокими.


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Комментарии
2
b-zzone
4 минуты
20 лет - ума нет!
DEMOMON
27 минут
Вспомнился фильм - "Изображая жертву". Монолог мента там великолепен.
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