Изображая жертву. У нападения прохожего на девушку в Пушкине нашлись режиссёр и причина

Поиски агрессивного незнакомца, без повода ранившего ножом молодую жительницу Пушкинского района Петербурга, свернули, едва начав. В больнице нашли и жертву, и нападавшего — в одном лице. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 октября.

О том, что стояло за ранением, полицейские узнали, когда приехали в больницу опрашивать пострадавшую. Медикам и родителям 20-летняя петербурженка рассказала, что получила удар в живот, когда гуляла с собакой. Вечерний променад якобы прервал прохожий, который уточнил время и внезапно схватился за нож.

Сотрудникам удалось разговорить пострадавшую и узнать больше подробностей, которые в корне изменили картину случившегося. Как выяснилось, нападение было инсценировкой, а незнакомец с ножом — выдумкой. По предварительным данным, девушка придумала его после ссоры с родителями в попытке привлечь внимание. Порезы она нанесла сама. Они не были глубокими.