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Бизнес Пивная экспансия. Владельцы «Карла и Фридриха» хотят построить завод по выпуску пенного и закусок за 500 млн рублей

Пивная экспансия. Владельцы «Карла и Фридриха» хотят построить завод по выпуску пенного и закусок за 500 млн рублей

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Группа «Русская рыбалка» (рестораны «Карл и Фридрих», «Альпенхаус» и «Русская рыбалка») планирует создать на севере Петербурга собственное производство, где будет выпускать пиво, мясные деликатесы и хлебобулочные изделия. Мощностей действующей пивоварни на Крестовском острове не хватает, чтобы удовлетворить спрос ресторанов Северной столицы, выросший после ухода иностранных брендов.

О том, что владельцы «Русской рыбалки» Александр Фейгельман и Владимир Львовский, задумались о создании завода, стало известно из документации, опубликованной на сайте комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). Принадлежащее предпринимателям ООО «БалтЭкспресс Север» еще летом 2024 года обратилось с инициативой о предоставлении земельного участка площадью 19,5 тыс. кв. м в Парголово (проспект Энгельса, 190, лит. А) в комитет по инвестициям.

Компания сообщает, что хотела бы построить производственное здание на 9740 кв. м, а также организовать автомобильную стоянку и благоустроить территорию. Землю предприниматели хотят получить на инвестиционных условиях, без проведения торгов.

Сам участок расположен в территориальной зоне ТИ1-1, предназначенной для объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов, объектов санитарной очистки с включением складских и производственных объектов. Сейчас КГА проводит общественные обсуждения о предоставлении возможности использовать эту территорию под пищевое производство, которое отнесено к условно-разрешенным видам.

Сейчас у «Русской рыбалки» есть собственная пивоварня при ресторане «Карл и Фридрих» на Крестовском острове. Как пояснили в пресс-службе, решение о расширении мощностей продиктовано ростом спроса, который в компании связывают с уходом западных производителей и трендом на импортозамещение. «В наших ресторанах объем потребления постоянно растет, и несмотря на расширение цехов действующей пивоварни, нам нужны дополнительные мощности. Кроме того, у нас есть запросы от ресторанов и баров города на поставку пива, которые мы данный момент не можем удовлетворить полностью», — прокомментировали в «Русской рыбалке».

Основные мощности нового предприятия будут направлены на закрытие потребностей заведений общепита Петербурга. С магазинами на данный момент работать не планируется. Кроме того, компания намерена открывать собственные новые рестораны.

Основной упор на новой площадке будет сделан на уже существующую линейку. Сейчас на сайте «Карла и Фридриха» перечислено 8 регулярных сортов пива, включая пивной коктейль Шнапсбир и четыре сезонных сорта.

Впрочем, «Русская рыбалка» намерена производить на новом предприятии не только пенное, но и хлебобулочные изделия и мясную продукцию — колбасные и другие мясные деликатесы. «Все из натуральных ингредиентов», — подчеркнули в пресс-службе. Подробности об ассортименте пока не раскрываются, но среди хлебной продукции, вероятно, будут бретцели. «Мы будем внимательно изучать спрос, и закрывать потребности рынка», — отметили в компании.

Помимо собственно производства на территории предприятия в Парголово будет дегустационный зал, где можно будет попробовать и приобрести готовую продукцию. Планируется зона зеленых насаждений, детская площадка и парковка.

Инвестиции в проект в «Русской рыбалке» оценивают в 500 млн рублей. Срок строительства составит два года, срок окупаемости — 10 лет. Вкладывать планируется как собственные, так и заемные средства. «В нынешней ситуации крайне сложно использовать заемные средства, учитывая рост ключевой ставки, поэтому мы очень надеемся, что будут созданы государственные программы, направленные на поддержку развития пищевой промышленности», — подчеркнули в пресс-службе.

Как минимум на льготы при предоставлении земельного участка у компании есть хорошие шансы: механизм масштабных инвестиционных проектов (МАИП) допускает целевое предоставление земли по ставке 1 рубль за кв. м в год. Для этого нужно вложить в проект по созданию обрабатывающего производства не менее 350 млн рублей в срок, не превышающий пяти лет.

В 2023 году розничные продажи пива в России достигли 769,6 миллиона декалитров, что на 2,1 процента выше, чем в 2022-м. Из расчета на душу населения потребление составило 52,6 литра в год, то есть средний россиянин стал пить на литр больше, чем годом ранее. Это максимум с 2016 года, отмечала Ассоциация производителей пива, солода и напитков.

Выпуск пенного в Северной столице тоже растет. По данным Петростата, в январе–августе 2024 года петербургские предприятия произвели 45,6 тысяч декалитров пива, что на 15% больше, чем за тот же период 2023 года. Крупнейшими производителями являются «Балтика» (формально входит в группу Carlsberg, но передана в управление «Росимуществу») и «Объединённые пивоварни — холдинг» (ранее — «Объёдиненные пивоварни Хейнекен»), проданная Heineken компании «Арнест».

После начала специальной военной операции и ужесточения западных санкций с импортом пива возникли сложности. Поставки прекратили компании из Великобритании, США и Канады. Но уже в первом полугодии 2024 года импорт пива в РФ увеличился почти на 35%, до 179,9 млн литров, превысив и аналогичные показатели 2019–2020 годов. В основном это произошло за счет закупок ритейлерами недорогого пива в Германии, Бельгии, Чехии и Китае.

Несколько месяцев назад Минфин предложил производителям оценить целесообразность сразу десятикратного повышения пошлин на импортное пиво до конца 2024 года. С такой инициативой выступили отечественные пивовары. По их мнению, это позволит нарастить выпуск их продукции, в том числе крафтовой. Правда, есть опасения, что в ответ европейские поставщики, в первую очередь Германия и Чехия, могут увеличить цены на хмель, от импорта которого всё еще остро зависят российские заводы.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»

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Комментарии
1
169991062
3 минуты
Давно пора ! Ишь, чего удумали...
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