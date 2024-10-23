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Бизнес Владельцы ресторана «Карл и Фридрих» хотят построить пивное производство на севере Петербурга

Владельцы ресторана «Карл и Фридрих» хотят построить пивное производство на севере Петербурга

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7 комментариев

На севере Петербурга может появиться новое пивное производство. С инициативой о предоставлении земельного участка на проспекте Энгельса, 190, лит. А, в комитет по инвестициям обратилось ООО «БалтЭкспресс Север», следует из документов, опубликованных на сайте комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). Первым внимание на проект обратил «Деловой Петербург» 23 октября.

ООО «БалтЭкспресс Север», по данным СПАРК, принадлежит Александру Фейгельману и Владимиру Львовскому, которые также владеют ресторанами «Карл и Фридрих», «Альпенхаус» и «Русская рыбалка» на Крестовском острове.

Как следует из опубликованной документации, на участке площадью 19,5 тыс. кв. м планируется возвести производственное здание на 9740 кв. м, а также организовать автомобильную стоянку и благоустроить территорию.

Землю компания хочет получить на инвестиционных условиях без проведения торгов. Сейчас КГА проводит общественные обсуждения о предоставлении разрешения использовать эту территорию под пищевое производство.

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Комментарии
7
VKuser174198221
58 минут
А я вот бабу хочу....и мост вдоль Нева до самой Москвы.....Что теперь "фонтанка" о всех хотелках писать будет....Если делает это на правах рекламы- надо сообщать...Например: "Карл и Фридрих" перевели нам на черную кассу бабла...Они хорошие....
Otkating
28 минут
хочет получить на инвестиционных условиях без проведения торгов.
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