На Ударников в Петербурге горела коммунальная квартира. Не обошлось без эвакуации и пострадавшей

Коммунальная квартира загорелась вечером 23 октября в Красногвардейском районе Петербурга. Одну из жильцов пришлось госпитализировать.
О пожаре сообщает ГУ МЧС по Петербургу. В 21:19 огонь вспыхнул в шестикомнатном блоке в доме 17 по проспекту Ударников. Пламя перекинулось и в коридор, общая площадь пожара составила чуть больше 20 квадратных метров.
Сперва из опасной зоны были эвакуированы 10 жильцов. Чуть позже стало известно, что пострадала одна из жительниц коммуналки, ее отвезли в больницу.
В 22:21 пожар ликвидировали.
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