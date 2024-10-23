На Ударников в Петербурге горела коммунальная квартира. Не обошлось без эвакуации и пострадавшей

Коммунальная квартира загорелась вечером 23 октября в Красногвардейском районе Петербурга. Одну из жильцов пришлось госпитализировать.

О пожаре сообщает ГУ МЧС по Петербургу. В 21:19 огонь вспыхнул в шестикомнатном блоке в доме 17 по проспекту Ударников. Пламя перекинулось и в коридор, общая площадь пожара составила чуть больше 20 квадратных метров.

Сперва из опасной зоны были эвакуированы 10 жильцов. Чуть позже стало известно, что пострадала одна из жительниц коммуналки, ее отвезли в больницу.

В 22:21 пожар ликвидировали.