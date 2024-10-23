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Общество Смольный подвел итоги общественных обсуждений по городу-спутнику Южный. Горожане массово высказывали за и против

Смольный подвел итоги общественных обсуждений по городу-спутнику Южный. Горожане массово высказывали за и против

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4 комментария

Смольный подвел итоги общественных обсуждений по двум проектам планировки жилых территорий города-спутника Южный. На них прислали почти тысячу предложений и замечаний. Массово участники ссылались на соседство с запретной зоной стратегического военного объекта аэродром Пушкин, хотя сам строящийся город расположен вне этой зоны. Также массово подавались и замечания с поддержкой реализации проекта.

Заключения по общественным обсуждениям обоих проектов 23 октября были опубликованы на сайте КГА. Одни касались проекта межевания и проекта изменения проекта планировки территории, второй — подготовки ППТ. Обе территории находятся по соседству с деревней Дони и имеют площади 22 и 43 га. На этом месте в том числе планируется построить жилье.

В общественных обсуждениях приняли участие 484 и 495 горожан и других лиц. Среди замечаний в массовом порядке встречаются те, которые высказываются против проекта. В качестве аргумента они приводят якобы имеющееся пересечение с запретной зоной военного аэродрома Пушкин и его значимость в контексте СВО.

В комментариях к таким предложениям говорилось, что Южный расположен вне границы этой зоны, а это соседство было учтено еще при разработке проекта Генплана. Также давалась ссылка на приказ первого замминистра обороны, которым в октябре 2022 года были утверждены границы приаэродромной территории с особым порядком размещения объектов. И отдельно указано, что ППТ согласован расположенной рядом войсковой частью 12633.

Также массово участники высказывались в поддержку проекта, текст обращений часто дублируется фрагментами или почти полностью.

«Предлагаю подойти к вопросу утверждения планировки с точки зрения не эмоций, а здравого смысла. Рядом строится Университет ИТМО, колоссальный плюс для развития района. Он вольет новую жизнь не только в поселок Лесное, но и весь Пушкинский район. Появится возможность у наших детей получать высшее техническое образование, у наших жителей — новые высококвалифицированные рабочие места», — говорится в одном из таких замечаний. Такие замечания имеют отметки «принято к сведению».

«Фонтанка» подробно рассказывала о планировке города-спутника Южный и первого жилого кластера.

Город-спутник Южный — это проект компании «Старт-Девелопмент», он будет построен восточнее Киевского шоссе, у южной границы Петербурга. Проект рассчитан на строительство 4,3 млн кв. м жилья для 134 тыс. человек. Площадь коммерческой недвижимости составит более 1 млн кв. м. Также в новом районе будет создано более 60 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит около 219 млрд рублей.

ИТМО «Хайпарк» должен стать частью города-спутника Южный. К 2027 году он включит в себя кампус университета, рассчитанный на обучение 3,6 тыс. человек, а также бизнес-инкубаторы и производства, научные центры. Последние будут ориентированы на прикладные исследования в сферах искусственного интеллекта и киберфизических систем, фотоники и квантовых технологий.

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Комментарии
4
Pupin
1 час
Отлично! Новые муравейники!! Теперь ещё и на юге постоянные пробки!! Нам ведь мало того, что через девяткино, кудрово и бугров из города летом по пятницам и субботам не выехать, а по воскресеньям не въехать. Стройте ещё, ведь ипотека обрушилась на 50%, самое время!
282694747
1 час
Куда опять пол-Мариуполя завозить?
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