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Политика На саммите страны БРИКС приняли итоговую декларацию. О чем говорили лидеры государств

На саммите страны БРИКС приняли итоговую декларацию. О чем говорили лидеры государств

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По итогам саммита в Казани странами БРИКС принята итоговая декларация. В ней содержатся ориентиры для дальнейшего взаимодействия государств. Документ планируют отправить в ООН. Об этом 23 октября сообщил президент России Владимир Путин. Собрали главное, о чем говорили лидеры стран-участниц.

Председатель КНР Си Цзиньпин, говоря о теме украинского конфликта, заявил, что важно не допустить его развития. «В контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и страны глобального Юга создали группу „друзей мира“», — сказал китайский лидер. Он подчеркнул, что эта группа создана для того, чтобы собрать как можно больше голосов «в поддержку мира».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время заседания предложил создать систему коммерческих расчетов, которая была бы независима от доллара. По его мнению, «доминирование» этой валюты в мировой экономике должно быть уменьшено. Иранский лидер уверен, что США сейчас использует доллар «в качестве оружия или инструмента контроля над другими странами».

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время выступления затронул текущие «недостатки мироустройства». По его мнению, система миропорядка, которая есть сейчас, не справляется с конфликтами, возникающими в последние годы. «Кризисы <…> наглядно продемонстрировали, что существующая система миропорядка неспособна к справедливому разрешению конфликтов». Египетский лидер заявил, что речь идет не только о политических и военных аспектах. По его мнению, «недостатки мироустройства» затрагивают и экономику.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед сказал, что их страна готова стать продовольственным гарантом. Это стало возможным благодаря росту производства зерна. «Мы станем крупнейшим производителем зерновых благодаря нашей производительности», — подчеркнул Ахмед.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на саммит БРИКС в 14:45 по мск. После приземления в аэропорту Казани он отправился на встречу с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

Украина в документе упоминается лишь один раз. «Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», — говорится в 36-м пункте декларации. 

Саммит БРИКС также посетил генсек ООН Антониу Гутерриш — неожиданно для всех стран-участниц, так как офис Гуттериша не подтверждал его поездку в Казань до последнего момента. В telegram-канале «Вы слушали „Маяк“» сообщили, что генеральный секретарь ООН съел татарский чак-чак и надел тюбетейку.

О чем говорил в своем выступлении на саммите БРИКС Владимир Путин, читайте здесь.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. На сегодняшний день в организацию входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Еще 24 государства в очереди на вступление.

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Комментарии
19
Джим Хокинс
1 час
Года три назад во всем мире отмечали столетний юбилей первых предсказаний на тему, что доллар вот-вот рухнет, погребя под собой могущество Омерики... Никогда такого не было и вот опять!
282694747
1 час
Уменьшение влияния доллара?😁Не смешите, юани, рубли и риалы…
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