Путин выступил на саммите БРИКС в расширенном составе. Собрали главное

Президент России Владимир Путин 23 октября выступил на заседании БРИКС в расширенном составе. Сегодня — второй день международного саммита в Казани. Собрали главное из заявлений главы государства.

Новая угроза

Владимир Путин сообщил, что на данный момент есть угроза нового кризиса в мире. По словам президента РФ, она сохраняется из-за роста долговой нагрузки в развитых странах. Помимо этого Путин подчеркнул , что такая ситуация складывается из-за практики односторонних санкций и недобросовестной конкуренции.

Будущее

Говоря о перспективах БРИКС, Путин отметил, что страны-участницы могут взаимодействовать в сфере, касающейся управления и развития городов. «В рамках объединения заметно активизировался межпарламентский диалог», — сказал президент. Помимо этого, Путин отметил, что на данный момент создан «новый формат встреч», в котором принимают участие председатели комитетов по международным делам законодательных органов.

Также глава РФ предложил наладить систему урегулирования споров, возникающих в безбарьерной электронной торговле. «Российское председательство предложило наладить взаимное информирование о практике запуска онлайн-сервисов по урегулированию споров в электронной коммерции», — уточнил президент РФ.

Переход к новому

Путин выдвинул еще одно предложение, касающееся международного взаимодействия. По мнению главы государства, страны БРИКС должны объединить усилия для перехода мировой экономики на «низкоэмиссионные модели развития». «И всячески противодействовать попыткам использовать климатическую повестку для устранения конкурентов с рынка», — заключил Путин.

Об Украине

После выступления Путин передал слово лидерам других стран. Председатель КНР Си Цзиньпин во время своей речи затронул тему украинского конфликта. Он предложил придерживаться трех принципов. «Мы должны не допустить побочных эффектов вследствие расширения боевых действий, не допустить эскалации, а также действий, способствующих усилению напряженности», — сказал Цзиньпин.