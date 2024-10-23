Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, дождь

ощущается как +7

4 м/c,

зап.

 757мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87
Продажи в новостройках упали
Ланьков о войсках Северной Кореи
Промышленный Петербург
Мамы и чайлдфри
Конфликт на Тимуровской
Распил или помощь бизнесу?
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Путин выступил на саммите БРИКС в расширенном составе. Собрали главное

Путин выступил на саммите БРИКС в расширенном составе. Собрали главное

2 192
12 комментариев

Президент России Владимир Путин 23 октября выступил на заседании БРИКС в расширенном составе. Сегодня — второй день международного саммита в Казани. Собрали главное из заявлений главы государства.

Новая угроза

Владимир Путин сообщил, что на данный момент есть угроза нового кризиса в мире. По словам президента РФ, она сохраняется из-за роста долговой нагрузки в развитых странах. Помимо этого Путин подчеркнул, что такая ситуация складывается из-за практики односторонних санкций и недобросовестной конкуренции.

Будущее

Говоря о перспективах БРИКС, Путин отметил, что страны-участницы могут взаимодействовать в сфере, касающейся управления и развития городов. «В рамках объединения заметно активизировался межпарламентский диалог», — сказал президент. Помимо этого, Путин отметил, что на данный момент создан «новый формат встреч», в котором принимают участие председатели комитетов по международным делам законодательных органов.

Также глава РФ предложил наладить систему урегулирования споров, возникающих в безбарьерной электронной торговле. «Российское председательство предложило наладить взаимное информирование о практике запуска онлайн-сервисов по урегулированию споров в электронной коммерции», — уточнил президент РФ.

Переход к новому

Путин выдвинул еще одно предложение, касающееся международного взаимодействия. По мнению главы государства, страны БРИКС должны объединить усилия для перехода мировой экономики на «низкоэмиссионные модели развития». «И всячески противодействовать попыткам использовать климатическую повестку для устранения конкурентов с рынка», — заключил Путин.

Об Украине

После выступления Путин передал слово лидерам других стран. Председатель КНР Си Цзиньпин во время своей речи затронул тему украинского конфликта. Он предложил придерживаться трех принципов. «Мы должны не допустить побочных эффектов вследствие расширения боевых действий, не допустить эскалации, а также действий, способствующих усилению напряженности», — сказал Цзиньпин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях саммита заявил, что членство в НАТО не препятствует вступлению в БРИКС. Также Песков опроверг слухи о том, что среди стран — участниц БРИКС существует раскол. «В БРИКС никто не сотрудничает против кого-то», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Путин Казань БРИКС
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Mathias R.
39 минут
Жители Казани несказанно "рады" мероприятию, судя по новостям.
276386315
49 минут
Угрозы у него опять, враги кругом… а между тем все эти симптомы хорошо известны медицине, в народе же определены фразой со вздохом «Старость - не радость». Хороший дом, хорошая жена — что еще нужно человеку, чтобы встретить старость? Совершенно незачем ее встречать на посту президента было.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
Новости компаний
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
ТОП 5
Новости компаний
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30
Коммерческие помещения в квартале «Дубровский» уже в продаже
22 октября, 13:15
«ПСК Эксперт» Любимый архитектор Петра I
22 октября, 12:25
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20