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Политика «Мое президентство не будет продолжением курса Джо Байдена». Харрис — о планах на США

«Мое президентство не будет продолжением курса Джо Байдена». Харрис — о планах на США

1 315
12 комментариев

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае победы в гонке не намерена продолжать курс действующего главы Америки Джо Байдена. Об этом Харрис сообщила в интервью телеканалу Fox News.  

Ведущий программы «Специальный репортаж» на канале Fox News Брет Байер во время интервью попытался выяснить, чем курс Камалы Харрис на посту президента США будет отличаться от курса Байдена.

«Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена, и, как и каждый новый президент, вступающий в должность, я принесу с собой свой жизненный и профессиональный опыт, а также свежие и новые идеи. Я представляю новое поколение лидеров», — ответила Харрис журналисту.

Как объясняет Камала Харрис, её отличает от Байдена то, что она не провела большую часть своей карьеры в Вашингтоне. Кандидат в президенты от демократов приветствует идеи как от республиканцев, так и от делового сектора и всех тех, кто может внести свой вклад в принимаемые Харрис решения.

В интервью Брет Байер поинтересовался у действующего вице-президента США, что значат её предвыборные лозунги: «новый путь вперед» и «пора перевернуть страницу».

«Прежде всего, надо перевернуть страницу прошлого десятилетия, в течение которого мы были обременены риторикой, исходящей от Дональда Трампа, которая была разработана и реализована с целью разделить нашу страну и заставить американцев буквально указывать пальцем друг на друга», — объяснила Харрис.

Кандидат в президенты от Демократической партии подчеркнула, что ее президентство будет направлено на объединение американцев: «…у подавляющего большинства из нас больше общего, чем того, что нас разделяет».

Напомним, выборы в президенты США состоятся 5 ноября.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что не намерена обсуждать урегулирование конфликта на Украине только с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению Харрис, Киев и Устав ООН должны определять то, как будет выглядеть успех в урегулировании конфликта на Украине.

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Комментарии
12
275640356
1 час
Харрис вчера говорила одно, сегодня другое, а через год будет говорить третье. Слушать ее - только время тратить.
AlBerkut
52 минуты
Хм, а не покусал ли её горби? 🤔 В ответ на любой вопрос 100500 слов, а конкретики и информации ровно 0.... Пятна на лбу у неё случайно нет? 🤔😂😂😂
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