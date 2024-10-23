«Мое президентство не будет продолжением курса Джо Байдена». Харрис — о планах на США

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае победы в гонке не намерена продолжать курс действующего главы Америки Джо Байдена. Об этом Харрис сообщила в интервью телеканалу Fox News.

Ведущий программы «Специальный репортаж» на канале Fox News Брет Байер во время интервью попытался выяснить, чем курс Камалы Харрис на посту президента США будет отличаться от курса Байдена.

«Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена, и, как и каждый новый президент, вступающий в должность, я принесу с собой свой жизненный и профессиональный опыт, а также свежие и новые идеи. Я представляю новое поколение лидеров», — ответила Харрис журналисту.

Как объясняет Камала Харрис, её отличает от Байдена то, что она не провела большую часть своей карьеры в Вашингтоне. Кандидат в президенты от демократов приветствует идеи как от республиканцев, так и от делового сектора и всех тех, кто может внести свой вклад в принимаемые Харрис решения.