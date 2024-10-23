Следователи присматриваются к эскалатору, «зажевавшему» руку ребёнка в Петербурге. Вопросы есть и к отцу

Падение четырёхлетнего мальчика в петербургском метро привело Следственный комитет на станцию «Площадь Восстания». Присматриваются не только к эскалатору.

О доследственной проверке по факту травм, которые получил ребёнок, сообщили в ГСУ СК по Петербургу 23 октября. Сотрудников ведомства можно было увидеть в вестибюле станции с выходом на улицу Восстания. На время работы следователей его не закрывали.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

«Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, предшествовавших падению ребёнка. Действиям отца ребёнка будет дана правовая оценка по исполнению им обязанностей по воспитанию малолетнего», — рассказали в ведомстве.

Оценить то, как мужчина выполняет свои отцовские обязанности, планирует прокуратура. В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» сообщили, что отец не следил за сыном, когда накануне около полуночи семья поднималась на эскалаторе. Ребёнок упал, его руку затянуло в подъёмный механизм эскалатора. Случившееся попало на видео.

Мальчика госпитализировали с открытыми переломами мизинца и среднего пальца. Его оперировали более трёх часов.