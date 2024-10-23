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Происшествия Следователи присматриваются к эскалатору, «зажевавшему» руку ребёнка в Петербурге. Вопросы есть и к отцу

Следователи присматриваются к эскалатору, «зажевавшему» руку ребёнка в Петербурге. Вопросы есть и к отцу

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7 комментариев

Падение четырёхлетнего мальчика в петербургском метро привело Следственный комитет на станцию «Площадь Восстания». Присматриваются не только к эскалатору.

О доследственной проверке по факту травм, которые получил ребёнок, сообщили в ГСУ СК по Петербургу 23 октября. Сотрудников ведомства можно было увидеть в вестибюле станции с выходом на улицу Восстания. На время работы следователей его не закрывали.

«Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, предшествовавших падению ребёнка. Действиям отца ребёнка будет дана правовая оценка по исполнению им обязанностей по воспитанию малолетнего», — рассказали в ведомстве.

Оценить то, как мужчина выполняет свои отцовские обязанности, планирует прокуратура. В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» сообщили, что отец не следил за сыном, когда накануне около полуночи семья поднималась на эскалаторе. Ребёнок упал, его руку затянуло в подъёмный механизм эскалатора. Случившееся попало на видео.

Мальчика госпитализировали с открытыми переломами мизинца и среднего пальца. Его оперировали более трёх часов.

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Комментарии
7
280274738
2 часа
да что присматриваться-на видео все есть: ребенок упал, а папаша еще долго не появлялся в кадре. значит, далековато ребенок ушел один. вроде взрослый человек, а мозги как у подростка
blackcatwhitecat
2 часа
у нас что, все проблемы с преступностью решены, что молодые здоровые сотрудники СК развивают такую имитацию бурной деятельности?
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