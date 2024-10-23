В Лиге безопасного интернета рассказали, какая школа Ленобласти получила угрозы теракта

Учащиеся одной из школ Ленобласти пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на сообщения с угрозами принести бомбу и винтовку в их учебное заведение. Как выяснилось, такими обещаниями пугали школьников Колтушской СОШ. Об этом в среду, 23 октября, сообщает 47news.

Как рассказали в Лиге безопасного интернета, Екатерине Мизулиной поступило сообщение от школьников из Колтушской СОШ. Учащиеся жаловались на угрозы теракта, которые приходят им в электронные дневники. Помимо этого, поступали письма из Гатчины.

В одном из сообщений было сказано, что по наставлению «дяди Захара» неизвестный придет в школу с «Сайгой» и бомбой в рюкзаке, которую взорвет во время перемены. При этом отправитель угрозы указал мотив своих действий — притеснения в учебном заведении.

Как передает 47news, в Колтушской школе подтвердили, что сообщение с угрозами пришло через электронный дневник в ночь на вторник, 22 октября, в 00:30. Полицию Всеволожского района и ФСБ сразу уведомили о произошедшем. Кроме того, в школе провели проверку, осмотрев все классы и помещения. Охрана в школе была усилена за счет добровольцев.