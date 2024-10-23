В Лиге безопасного интернета рассказали, какая школа Ленобласти получила угрозы теракта

Учащиеся одной из школ Ленобласти пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на сообщения с угрозами принести бомбу и винтовку в их учебное заведение. Как выяснилось, такими обещаниями пугали школьников Колтушской СОШ. Об этом в среду, 23 октября, сообщает 47news.
Как рассказали в Лиге безопасного интернета, Екатерине Мизулиной поступило сообщение от школьников из Колтушской СОШ. Учащиеся жаловались на угрозы теракта, которые приходят им в электронные дневники. Помимо этого, поступали письма из Гатчины.
«Здравствуйте, Екатерина Мизулина, на нашу школу МОУ „Колтушская СОШ“ хотят сделать теракт. Нам очень страшно», — говорится в сообщении, направленном главе лиги.
В одном из сообщений было сказано, что по наставлению «дяди Захара» неизвестный придет в школу с «Сайгой» и бомбой в рюкзаке, которую взорвет во время перемены. При этом отправитель угрозы указал мотив своих действий — притеснения в учебном заведении.
Как передает 47news, в Колтушской школе подтвердили, что сообщение с угрозами пришло через электронный дневник в ночь на вторник, 22 октября, в 00:30. Полицию Всеволожского района и ФСБ сразу уведомили о произошедшем. Кроме того, в школе провели проверку, осмотрев все классы и помещения. Охрана в школе была усилена за счет добровольцев.
По словам администрации школы, сообщение было отправлено бывшим учеником, окончившим учебное заведение два года назад. При этом угрозы были направлены его бывшим одноклассникам.
Напомним, накануне в Ленинградской области школьники и их родители получили сообщения с угрозами нападений на общеобразовательные учреждения от провокаторов. По информации главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, сообщения с угрозами поступали через электронный журнал в системах ГИС «СОЛО». Кроме Ленобласти, по данным Мизулиной, угрозы ученикам приходили через систему «ГИС в сфере образования» в Крыму, посредством АИС «Электронный журнал» в Ростовской области и Красноярском крае.
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