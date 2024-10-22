Мизулина сообщила об угрозах нападения на школы Ленобласти

Во вторник в Ленинградской области школьники и их родители получили сообщения с угрозами нападений на общеобразовательные учреждения от провокаторов. Об этом вечером 22 октября сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

Сообщения с угрозами поступали через электронный журнал в системах ГИС «СОЛО». Кроме Ленобласти, по данным Мизулиной, угрозы ученикам приходили через систему «ГИС в сфере образования» в Крыму, посредством АИС «Электронный журнал» в Ростовской области и Красноярском крае.

«По остальным регионам выясняем детали», — добавила она. Какого рода были поступающие угрозы, Мизулина не уточнила.

Аббревиатура ГИС «СОЛО» расшифровывается как Государственная информационная система «Современное образование Ленинградской области». Она объединяет функциональные системы региона, связанные с дошкольным, общим и профессиональным образованием.