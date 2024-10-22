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Общество Мизулина сообщила об угрозах нападения на школы Ленобласти

Мизулина сообщила об угрозах нападения на школы Ленобласти

3 908
7 комментариев

Во вторник в Ленинградской области школьники и их родители получили сообщения с угрозами нападений на общеобразовательные учреждения от провокаторов. Об этом вечером 22 октября сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

Сообщения с угрозами поступали через электронный журнал в системах ГИС «СОЛО». Кроме Ленобласти, по данным Мизулиной, угрозы ученикам приходили через систему «ГИС в сфере образования» в Крыму, посредством АИС «Электронный журнал» в Ростовской области и Красноярском крае.

«По остальным регионам выясняем детали», — добавила она. Какого рода были поступающие угрозы, Мизулина не уточнила.

Аббревиатура ГИС «СОЛО» расшифровывается как Государственная информационная система «Современное образование Ленинградской области». Она объединяет функциональные системы региона, связанные с дошкольным, общим и профессиональным образованием.

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ГИС «СОЛО» Угрозы Письма Екатерина Мизулина Лига безопасного интернета
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Комментарии
7
Znatok78
20 минут
Если предположить, что это правда, то почему этим занимается организация и женщина с каким-то непонятным статусом, а не ФСБ?
Сила в Правде!!
1 час
давно её здесь не было видать родила кого наконец.
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