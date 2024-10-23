Уровень воды в Неве к середине дня поднялся на 116 сантиметров

У набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге уровень воды в Неве поднялся на 116 см. Такие данные по состоянию на 14:44 предоставляет ФБУ «Администрация „Волго-Балт“».

За прошедшие два часа уровень воды в Неве несколько раз снижался до уровня 96–98 сантиметров. Утром на этом же участке уровень воды был на 10 см ниже. Комплекс защитных сооружений продолжается находиться в состоянии готовности.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», сейчас дождь перешел на Пушкин, Павловск, Гатчину и другие города и населенные пункты в этом районе. В центре Петербурга к середине дня несколько раз даже показалось солнце. Однако оно быстро ушло, вновь сменившись на серое небо. Порывы ветра в Северной столице сейчас 6–7 м/с. Фотограф «Фонтанки» прогулялся по городу и заметил велосипедистов, для которых непогода не стала преградой.

Параллельно этому в МЧС Петербурга предупредили об ухудшении погоды в четверг. В некоторых районах 24 октября порывы ветра могут достичь 15 м/с.