Самолёт рейса Анталья — Петербург внезапно улетел в Москву. Причину увидели в небе

Пассажиры рейса авиакомпании Turkish Airlines из Антальи, который должен был приземлиться в Петербурге, готовятся к незапланированной посадке в Москве. Причиной такого решения стало природное явление. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково 23 октября.

Речь идет о рейсе TK 1233. Борт вылетел из турецкого аэропорта в 8:34 утра и должен был приземлиться в Пулково.

«По маршруту посадки воздушного судна <…> в период с 12:00 до 12:30 была гроза. По решению авиакомпании самолёт был отправлен на запасной аэродром в Москву (Домодедово)», — говорится в сообщении.

Также, согласно данным онлайн-табло Пулково, с задержкой в Петербург из Москвы прибудут как минимум три рейса. «Позднее прибытие воздушного судна», — ответили «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта.