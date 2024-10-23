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Общество Самолёт рейса Анталья — Петербург внезапно улетел в Москву. Причину увидели в небе

Самолёт рейса Анталья — Петербург внезапно улетел в Москву. Причину увидели в небе

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3 комментария

Пассажиры рейса авиакомпании Turkish Airlines из Антальи, который должен был приземлиться в Петербурге, готовятся к незапланированной посадке в Москве. Причиной такого решения стало природное явление. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково 23 октября.

Речь идет о рейсе TK 1233. Борт вылетел из турецкого аэропорта в 8:34 утра и должен был приземлиться в Пулково.

«По маршруту посадки воздушного судна <…> в период с 12:00 до 12:30 была гроза. По решению авиакомпании самолёт был отправлен на запасной аэродром в Москву (Домодедово)», — говорится в сообщении.

Прибытие рейса в Санкт-Петербург ожидается после 15 часов.

Тем временем Петербург накрыл мощный дождь, ветер усиливается. Подбираются грозы.

Обновление:

Также, согласно данным онлайн-табло Пулково, с задержкой в Петербург из Москвы прибудут как минимум три рейса. «Позднее прибытие воздушного судна», — ответили «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта.

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Комментарии
3
DEMOMON
1 час
Трусы!
282408812
1 час
Получается, ничем не лучше У-2
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