Минстрой: несколько регионов отменили запрет на строительство квартир менее 28 «квадратов»

Некоторые регионы России ввели, а затем отменили запрет на строительство квартир менее 28 кв. м. Как рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин, к такому выводу в субъектах пришли после анализа структуры рынка на местах.
Ввести ограничения на строительство мини-квартир в регионах решили после Москвы, однако, изучив местные рынки, отменили запрет. По словам Стасишина, строительство квартир площадью менее 28 «квадратов» подходит под нужды студентов и выпускников, но с точки зрения повышения демографии неправильно. Его слова 23 октября приводит РИА Новости.
В августе 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, устанавливающее минимальный размер квартир. Возводить жилье меньших «квадратов» запрещено.
Вслед за столицей аналогичное решение было принято в Ленинградской области. Мера начнет действовать с 2026 года, для ее вступления в силу уже приняты нормативно-правовые акты. По текущему законодательству региона минимальный размер квартиры составляет 24 кв. м, однако это всего 11% от общего объема продаж.
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